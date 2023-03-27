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Эксперт назвал цель "трескотни" РФ насчет "грязной бомбы" с урановым сердечником для ВСУ

27 марта 2023, 02:05
РФ будет стремиться дискредитировать союзников Украины, уверен Михаил Гончар.
Михаил Гончар
Михаил Гончар / УНИАН

Заявления страны-агрессора РФ о том, что снаряды с сердечниками из обедненного урана являются "грязной бомбой" – это "политическая трескотня", заявил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар.

"Это не химическое, не ядерное оружие", — пояснил он в интервью Главреду.

Эксперт уточнил, что радиоактивность обедненного урана ниже, чем у природного, и его, используют в качестве прочного материала.

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"Одну из пластин многослойной брони американских танков Abrams производят именно из обедненного урана, потому что он прочный и этот уран, фактически, дополнительно защищает экипаж. И случаев, когда бы что-то случалось с экипажем этих танков из-за урана, не зафиксировано. Поэтому так или иначе какие-то бессмыслицы россияне будут рассказывать в присущем им стиле, но я не думаю, что это окажет какое-то влияние", — отметил он.

При этом он считает, что РФ будет стремиться дискредитировать союзников Украины как в глазах собственного населения, так и с целью напугать европейцев.

"Когда речь идет о поставках техники (в данном случае – британских Challenger 2), то поставляется и необходимый боекомплект для того, чтобы эта техника потом была максимально эффективно использована. В этом боекомплекте среди других снарядов применяются и бронебойные с сердечником из обедненного урана. Поэтому британцы не увидели в этом ничего такого, выходящего за пределы поставок обычного вооружения", — добавил Гончар.

Поставки снарядов с обедненным ураном

Ранее Минобороны Великобритании заявило, что президент РФ Владимир Путин распространяет заведомо ложную информацию о поставках Украине снарядов с обедненным ураном.

21 марта военное ведомство анонсировало, что вместе с боевыми танками Challenger-2 отправит в Украину бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.

В тот же день российский диктатор Владимир Путин в ходе переговоров с Си Цзиньпином в Кремле прокомментировал это заявление, сказав, что "коллективный Запад начинает уже применять оружие с ядерным компонентом".

На это представитель Минобороны Великобритании ответил: "Британская армия использует обедненный уран в своих бронебойных снарядах на протяжении десятилетий. Это стандартный компонент, не имеющий ничего общего с ядерным оружием или потенциалом. Россия знает об этом, но намеренно пытается дезинформировать".

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