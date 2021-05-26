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Эксперт объяснил, чем грозит Украине запрет импорта электроэнергии из России и Беларуси

26 мая 2021, 17:55

Последствия полностью зависят от того, как будет налажена работа и Минэнергетики, и НКРЕКП по подготовке работы энергосистемы в автономном режиме.

Электроэнергия
Эксперт объяснил, чем грозит Украине запрет импорта электроэнергии из России и Беларуси / Reuters

Запрет импорта электроэнергии из России и Беларуси до 1 октября должен показать, что Украина готова проходить отопительный сезон без перетоков из Беларуси - соответственно, до октября система должна быть к этому подготовлена, заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

"Последствия полностью зависят от того, как будет налажена работа и Минэнергетики, и НКРЕКП по подготовке работы энергосистемы в автономном режиме. Помимо всего прочего мы имеем определенные обязательства в ходе подготовки присоединения к Европейской энергетической системы определенное время работать в режиме так называемого острова, то есть без перетоков со стороны России и Беларуси", - объяснил Харченко в комментарии Главреду.

Он отметил, что в целом это позитивный шаг. Даже если учитывать политические вещи, украинская энергосистема имеет достаточно мощностей, и она должна эффективно использоваться для того, чтобы не иметь потребность в перетоках с российской стороны.

"Перетоки относительно небольшие - 1-2% от всеукраинского потребления, что принципиально не влияет на нашу энергосистему", - уточнил он.

По словам Харченко, импорт - это одно дело, а совсем другое - технические перетоки. Последние в основном происходят в приграничных районах или во время пиковых нагрузок, регулируются диспетчерами, балансируются и не считаются импортом.

"Именно о технических перетоках и их остановке речи пока не идет, потому что это требует именно технического разъединения систем, которое может произойти только тогда, когда украинская энергосистема будет готова к интеграции с европейской", - рассказал эксперт.

Он выразил мнение, что срока запрета импорта до октября должно вполне хватить для перехода, если бы не тот хаос, что до сих пор продолжается на рынке электроэнергетики.

"Если бы были изменены условия ПСО для Энергоатома и Укргидроэнерго, то, безусловно, Украина могла бы спокойно работать без импорта электроэнергии", - добавил Харченко.

Резюмируя, эксперт сказал, что это приведет к изменению тарифов для частных потребителей, но новая модель, которую разрабатывают в Минэнерго, может даже привести к удешевлению цен на электроэнергию для бедных категорий - для людей, которые потребляют 75-85 киловатт в месяц, электричество может стоить 1 копейку. Вопрос только в том, чтобы те, кто потребляет более 500, платили честную цену.

Запрет импорта электроэнергии из России и Беларуси – о чем сообщалось ранее:

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