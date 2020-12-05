Эксперт объяснил, как партнерство Украины с НАТО влияет на позицию России

Сотрудничество Киева с НАТО должно остановить военные планы России и Украине - эксперт / УНИАН

Россия уже ведет войну с Украиной, поэтому не имеет значения, как Москва отреагирует на гарантии перспективы вступления государства в Североатлантический альянс. По причине внеблокового статуса Украина стала мишенью для РФ, однако сотрудничество Киева с НАТО сегодня является преградой имперским планам Москвы.

Об этом заявил глава общественной лиги Украина – НАТО Сергей Джердж в эфире телеканала Украина 24, комментируя возможную интеграцию государства в Альянс.

По его словам, Россия уже продемонстрировала свое отношение к евроатлантическим перспективам Украины. Москва начала войну против государства, которое было удобной мишенью, так как в 2010 году во времена Януковича Украина провозгласила внеблоковый статус.

"Мы тогда отрезали себя от любой помощи международных институтов и других стран. Это такая мишень была искусственная для России, так как она планировала свою колониальную политику военным, экономическим и политическим образом", - отметил Джердж.Читайте такжеВ ВСУ пояснили, чем НАТО поможет Украине в Черном море

Также он добавил, что комплексное сотрудничество Украины и НАТО сегодня должно остановить военные планы Москвы в отношении Киева.

"Это охлаждает головы тех российских генералов, которые планируют какие-то свои провокации и агрессивные действия, потому что они считаются с тем, что Украина не одинока, а является партнером НАТО", - подчеркнул эксперт.

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