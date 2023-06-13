Эксперт пояснил, как НАТО может уязвить Россию

Странам НАТО нужно действовать широко и нестандартно, чтобы окоротить страну-агрессора Россию, считает военный эксперт Михаил Гончар.

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Самое главное сейчас, говорит Михаил Гончар, чтобы Запад по своим каналам предупредил кремлевскую верхушку/ коллаж Главред, фото УНИАН

Странам НАТО нужно действовать широко и нестандартно, чтобы окоротить страну-агрессора Россию. Об этом в интервью Главреду сказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар.

"Вряд ли НАТО будет подрывать Крымский мост, а мы вряд ли окажемся способными сделать это в онлайн-режиме. Но речь может идти также о нестандартных действиях. Например, там, где Россия этого не ждет. Где она торжествует, что западные санкции хоть и сократили доходы РФ от нефти, но Россия продолжает экспорт в прежних объемах и периодически даже их увеличивает. Мол, поэтому ваши санкции нам не помеха. Поэтому здесь должен был быть сделан шаг, направленный на техническое предотвращение экспорта нефти из балтийских и черноморских портов, ведь эти направления до сих пор остаются основными для экспорта российской нефти. Нужно, чтобы была осуществлена блокада датских проливов, Дарданелл на предмет невозможности входа пустующих танкеров под загрузку нефтью в российских портах. А кроме российской нефти в Балтике другой нефти нет, в Черном море также преимущественно российская нефть и один терминал, Южная Озереевка, где отгружается нефть американских и казахстанских компаний на экспорт. Но можно сделать четкую селекцию для танкеров под загрузку. И это был бы нестандартный шаг", − сказал он.

Кто такой Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и тому подобное. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

Но самое главное сейчас, говорит Михаил Гончар, чтобы Запад по своим каналам предупредил кремлевскую верхушку – ядерный теракт на Запорожской АЭС будет расцениваться как применение путинистами ядерного оружия.

"Под предлогом того, что Россия уже создала своими экологическую катастрофу для Украины и Черного моря, Альянс действует радикальным способом предотвращения катастрофы где-либо еще в Мировом океане в связи с использованием Россией старых танкеров так называемого теневого флота, авария каждого из которых грозит катастрофой то ли в Балтике, то ли в Северном море или восточном средиземноморье Черного моря. Поэтому войны против России НАТО не ведет, но пытается предупредить экологическую катастрофу. Другой вариант (дополнительный к этому) должен заключаться не в каких-то двусмысленных предупреждениях, о которых появлялась информация еще в прошлом году, когда США в лице руководителя ЦРУ или кого-то другого предупредила российскую сторону о негативных последствиях, если россияне решат применить тактическое ядерное оружие. Сейчас должно прозвучать четкое публичное, однозначное заявление, прежде всего, со стороны ядерных стран Запада – Великобритании, Франции, США – о том, что ядерная авария на ЗАЭС приравнивается к применению РФ ядерного оружия против Украины, и ответ стран Запада также будет ядерным", − подытожил он.

Вступление Украины в НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 20 апреля во время своего визита в Киев заявил, что Украина должна вступить в НАТО. Как полагает Столтенберг, инициативу поддержат все страны Альянса. Блок должен приложить максимальные усилия, чтобы евроатлантическая интеграция Украины стала возможной.

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина уже сделала максимум для того, чтобы Киев присоединился к НАТО. Теперь государство ожидает политического приглашения в Альянс на саммите в Вильнюсе, который пройдет в июле текущего года.

Председатель общественной организации Украина в НАТО, участник Атлантического совета Юрий Романюк считает, что Киев может вступить в Альянс в апреле 2024 года. По его мнению, сценарий может быть реализован в случае прекращения к тому времени горячей фазы войны.

Смотрите видео, в котором дипломат Яременко сказал, какая страна-лидер ЕС мешает Украине вступить в НАТО:

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