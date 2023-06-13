УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Эксперт пояснил, как НАТО может уязвить Россию

Дмитрий Видоменко
13 июня 2023, 03:05
10
Странам НАТО нужно действовать широко и нестандартно, чтобы окоротить страну-агрессора Россию, считает военный эксперт Михаил Гончар.
Нато, Гончар
Самое главное сейчас, говорит Михаил Гончар, чтобы Запад по своим каналам предупредил кремлевскую верхушку/ коллаж Главред, фото УНИАН

Странам НАТО нужно действовать широко и нестандартно, чтобы окоротить страну-агрессора Россию. Об этом в интервью Главреду сказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар.

"Вряд ли НАТО будет подрывать Крымский мост, а мы вряд ли окажемся способными сделать это в онлайн-режиме. Но речь может идти также о нестандартных действиях. Например, там, где Россия этого не ждет. Где она торжествует, что западные санкции хоть и сократили доходы РФ от нефти, но Россия продолжает экспорт в прежних объемах и периодически даже их увеличивает. Мол, поэтому ваши санкции нам не помеха. Поэтому здесь должен был быть сделан шаг, направленный на техническое предотвращение экспорта нефти из балтийских и черноморских портов, ведь эти направления до сих пор остаются основными для экспорта российской нефти. Нужно, чтобы была осуществлена блокада датских проливов, Дарданелл на предмет невозможности входа пустующих танкеров под загрузку нефтью в российских портах. А кроме российской нефти в Балтике другой нефти нет, в Черном море также преимущественно российская нефть и один терминал, Южная Озереевка, где отгружается нефть американских и казахстанских компаний на экспорт. Но можно сделать четкую селекцию для танкеров под загрузку. И это был бы нестандартный шаг", − сказал он.

Кто такой Михаил Гончар

Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.
В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией.

С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и тому подобное. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

Но самое главное сейчас, говорит Михаил Гончар, чтобы Запад по своим каналам предупредил кремлевскую верхушку – ядерный теракт на Запорожской АЭС будет расцениваться как применение путинистами ядерного оружия.

"Под предлогом того, что Россия уже создала своими экологическую катастрофу для Украины и Черного моря, Альянс действует радикальным способом предотвращения катастрофы где-либо еще в Мировом океане в связи с использованием Россией старых танкеров так называемого теневого флота, авария каждого из которых грозит катастрофой то ли в Балтике, то ли в Северном море или восточном средиземноморье Черного моря. Поэтому войны против России НАТО не ведет, но пытается предупредить экологическую катастрофу. Другой вариант (дополнительный к этому) должен заключаться не в каких-то двусмысленных предупреждениях, о которых появлялась информация еще в прошлом году, когда США в лице руководителя ЦРУ или кого-то другого предупредила российскую сторону о негативных последствиях, если россияне решат применить тактическое ядерное оружие. Сейчас должно прозвучать четкое публичное, однозначное заявление, прежде всего, со стороны ядерных стран Запада – Великобритании, Франции, США – о том, что ядерная авария на ЗАЭС приравнивается к применению РФ ядерного оружия против Украины, и ответ стран Запада также будет ядерным", − подытожил он.

Вступление Украины в НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 20 апреля во время своего визита в Киев заявил, что Украина должна вступить в НАТО. Как полагает Столтенберг, инициативу поддержат все страны Альянса. Блок должен приложить максимальные усилия, чтобы евроатлантическая интеграция Украины стала возможной.

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина уже сделала максимум для того, чтобы Киев присоединился к НАТО. Теперь государство ожидает политического приглашения в Альянс на саммите в Вильнюсе, который пройдет в июле текущего года.

Председатель общественной организации Украина в НАТО, участник Атлантического совета Юрий Романюк считает, что Киев может вступить в Альянс в апреле 2024 года. По его мнению, сценарий может быть реализован в случае прекращения к тому времени горячей фазы войны.

Смотрите видео, в котором дипломат Яременко сказал, какая страна-лидер ЕС мешает Украине вступить в НАТО:

Другие новости:

НАТО Михаил Гончар война России и Украины
Реклама

Главное за день

Боится Польши и Украины: Лукашенко сам выпрашивает ядерное оружие у Путина - Бульба

Боится Польши и Украины: Лукашенко сам выпрашивает ядерное оружие у Путина - Бульба

02:05 Мир
ВСУ мощно ударили по оккупантам и уничтожили почти четыре роты захватчиков - Тарнавский

ВСУ мощно ударили по оккупантам и уничтожили почти четыре роты захватчиков - Тарнавский

00:38 Украина
"Может приблизить мир": успешное контрнаступление ВСУ заставит РФ прекратить войну - Блинкен

"Может приблизить мир": успешное контрнаступление ВСУ заставит РФ прекратить войну - Блинкен

23:40 Украина
Все главные новости

Последние новости

03:05

Эксперт пояснил, как НАТО может уязвить Россию

02:35

РФ перерезают коридор в Крым: эксперт назвал город, на который "нацелились" ВСУ

02:05

Боится Польши и Украины: Лукашенко сам выпрашивает ядерное оружие у Путина - БульбаВидео

01:23

Во время освобождения Благодатного погиб молодой защитник из Хмельницкой областиВидео

00:38

ВСУ мощно ударили по оккупантам и уничтожили почти четыре роты захватчиков - ТарнавскийВидео

Без Каховской ГЭС Украина будет без урожаев, а юг станет пустыней - БалинскийБез Каховской ГЭС Украина будет без урожаев, а юг станет пустыней - Балинский
00:35

Как сейчас выглядит милашка Юми из фильма Люка Бессона "Васаби"

12 июня, понедельник
23:40

"Может приблизить мир": успешное контрнаступление ВСУ заставит РФ прекратить войну - БлинкенВидео

23:10

"Движение есть": Зеленский провел Ставку и обсудил контрнаступление ВСУВидео

23:07

"Обязательно получат по заслугам": Лобода опозорила россиян в Риге из-за войны в УкраинеВидео

Реклама
22:49

Мужчина поделился хитрым трюком, как охладить дом в летнюю жару: результат впечатляетВидео

21:56

ВСУ идут вперед: за неделю освободили семь населенных пунктов - МалярВидео

21:52

"Масштабная катастрофа": биолог спрогнозировал последствия подрыва Киевской ГЭСВидео

21:50

Избиение мужчины сотрудниками ТЦК: пострадавший резко взял вину на себяВидео

21:25

"Ушла реветь, сердиться и болеть": куда исчезла Анна КошмалВидео

21:21

Валяются человеческие черепа: на дне Каховского водохранилища обнаружили странные вещиФотоВидео

20:59

"Все может быть хуже": что будет с Крымом после подрыва Каховской ГЭСВидео

20:49

Пора вернуть Москве историческое название - Кучково!мнение

20:49

Украина упустила победу в "товарняке" с Германией и сыграла вничью 3:3Видео

20:46

Она балерина, а он – балерун?: языковед Авраменко удивил ответомВидео

20:35

Женщина оставляла лимон возле кровати и рассказала, как это на нее повлиялоВидео

Реклама
20:33

Камалия засветилась в нежных объятиях мужа - фанаты в замешательстве

20:20

Эколог пояснил, как ударит по акватории Черного моря подрыв Каховской ГЭСВидео

20:05

Почему мы не можем "поставити запитання" рассказал языковед АвраменкоВидео

19:20

Радоваться рано, враг у нас не воюет мозгами, а мясоммнение

19:06

Почему 13 июня никогда нельзя бегать: приметы и строгие запреты дняВидео

18:59

Бросил и вернулся из-за границы: под Запорожьем погиб воин ВСУ из Прикарпатья

18:49

Счастья не будет, сколько не пытайся: 3 самых несовместимых пары знаков зодиакаВидео

18:33

Россияне ударили авиабомбами по Запорожской области: есть жертва

18:26

"В ближайшие дни все всё увидят": боец ВСУ анонсировал "грандиозное" контрнаступлениеВидео

18:12

Подскочат ли до небес цены на мясо и яйца: будут ли дорожать продуктыВидео

18:09

Favbet передал 5 млн грн UNITED24 и присоединился к ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС реклама

17:58

Что можно сделать с цветками одуванчика: невероятная польза пушистого растения

17:45

"Я счастлива": Квиткова раскрыла подробности личной жизни после развода

17:17

Марк Фейгин. Русский Тайвань: переучреждение России в БелгородеВидеоблоги

17:03

Украина будет в плену мощной жары: синоптики назвали дату резкого потепленияВидео

16:57

Избили до потери сознания: в Черкасской обл. сотрудники ТЦК набросились на мужчинуВидео

16:55

Заметный сбой: в популярном украинском банке не работают платежи с Mastercard

16:50

Как сделать малосольные огурцы за один час: простой трюк с пакетомВидео

16:43

Теракт на химзаводе: оккупанты хотят остановить "Крымский титан"

16:42

Грязный криминал: подмосковный замок Пугачевой и Галкина арестовали - СМИВидео

Реклама
16:23

Хитрый мужчина заморозил средство для мытья посуды в пакете: причина вас удивитВидео

16:16

"Я слушаю русские песни каждый день": Анна Тринчер устроила скандал и набросилась на АлхимВидео

16:08

Что происходит с телом, если регулярно пить пивоВидео

16:06

ВСУ пойдут в атаку большими силами: в Лондоне спрогнозировали сроки и направление

15:55

Уход за малиной летом: 4 обязательных приема для шикарного урожая

15:25

Оптическая иллюзия: лишь самые умные найдут все отличия на картинках

15:11

Украинцам в июле увеличат пенсии: кто сможет получить дополнительную 1000 гривенВидео

15:00

Самый быстрый рецепт варенья, который не найти: подойдет для черешни, абрикос и малиныВидео

14:54

Данилов отвесил смачную оплеуху размечтавшемуся о флаге РФ в Киеве Медведеву

14:43

"Красть - не совсем красиво": Кристина Горняк подколола молодую жену Остапчука

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиМода 2023Окрашивание волосМодные ошибки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять