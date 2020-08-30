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Эксперт пояснил, возможно ли Украине выжить без России

30 августа 2020, 01:32

По словам аналитика, в ближайшем будущем подобная перспектива является нереальной.

Андрей Золотарев
Андрей Золотарев не видит экономику Украины без участия России / УНИАН

Политолог, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев считает невозможным экономическое существование Украины без сотрудничества с Россией.

"Поскольку Россия даже в условиях, когда она – страна-агрессор, остается крупнейшим инвестором и торгово-экономическим партнером Украины. Да, ее доля падает. Но если ее полностью отключить, то последствия будут плачевными для нас. К сожалению, наши патриоты, которые много и красиво говорили об энергетической независимости, в офисах олигархов активно получали нефтегазовые доллары. Ведь нефть и газ – это президентский и олигархический бизнес", - сказал он во время чата в Главреде.

По словам Золотарева, патриотические политические силы также получали деньги от сотрудничества с Россией. Он добавил, что в данной ситуации очень остро стоит вопрос о судьбе оккупированного Донбасса.

"Сейчас мы не можем ответить себе на вопрос, что нам делать с Донбассом. Мы говорили о реинтеграции, но при этом фактически при Порошенко проводили политику выталкивания Донбасса из Украины. Я имею в виду и экономическую блокаду, и ущемление в правах живущих на неподконтрольных территориях. Мы говорим об аграрной супердержаве, но при этом пускаем по ветру земельный ресурс, а это – последнее, что осталось. Продавать землю в условиях кризиса – это то же, что закладывать в ломбард бабушкино серебро: ты сможешь это сделать только один раз и больше его никогда не увидишь", - подчеркнул он.

Читайте такжеПутин готов на "договорняк" с Западом насчет Лукашенко – политологПолитолог утверждает, у Украины не может быть пути без России, поскольку власть не особо активно занимается поиском альтернативного вектора развития страны.

"Мы не можем себе ответить, куда идем. А для корабля, который не знает, куда плывет, ветер не будет попутным. Не учитывать фактор России – безумие. Но и обзаводиться альтернативными вариантами сотрудничества с Юго-Восточной Азией и Ближним Востоком (чем должна была заниматься наша экономическая дипломатия), у нас как-то не спешили. А Европе нужна только дешевая рабочая сила, рынок сбыта и поставки сырья", - подытожил эксперт.

Как ранее сообщалось, Золотарев, считает, что сейчас возможность развала Российской Федерации является абсолютно гипотетической.

Напомним, доктор исторических наук Георгий Касьянов предупреждал, что для Украины распад России будет катастрофой. Историк отметил, что после развала России в стране некому будет удерживать массу оружия, а у нашего государства с РФ наиболее протяженная граница.

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