Эксперт предрек Крымскому мосту печальную участь

Керченскому мосту грозит катастрофа / kerchinfo.com

Керченскому мосту, который соединяет материковую Россию с аннексированным Крымским полуостровом, грозит печальная участь.

По словам кандидата геолого-минералогических наук, российского независимого эксперта Юрия Медовара, в районе моста находится подводный грязевой вулкан, пишет Апостроф.

"Ребята с Ростовского университета исследовали влияние моста на состояние воды в Азовском море. Водообмен из-за моста сократился. И они же написали, что там есть грязевой вулкан, который взрывается примерно раз в десять лет", - рассказал он.

Он напомнил, что эксперты ранее предупреждали, что нельзя проводить олимпиаду в Сочи, однако ее все же провели.

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"Нет, провели для одного человека – убили самшитовые леса, которые видели еще Александра Македонского. Завели какого-то жучка (речь, скорее всего, идет о бабочке под названием самшитовая огневка, - ред.), и они все сгнили, а восстановить их можно только через 500 лет", - сказал Медовар.

Говоря о мосте через Керченский пролив, эксперт рассказал историю, когда во время постройки на одном из участков бурилась трехкилометровая скважина. Тогда строители попали в грязевой вулкан и, по его словам, огромную металлическую опору, весом в сотни тонн, просто выбросило на поверхность.

"Я всем говорю – Земля живая. Она дышит, как и мы, у нее просто процессы другие: землетрясения, вулканы, сдвиг литосферных плит, рост складчастых горных областей. Но никто не хочет слушать", - посетовал Медовар.

Крымский мост - о чем ранее писал Главред:

Заместитель директора Института геофизики Национальной академии наук Украины Александр Кендзера заявил, что в районе построенного моста через Керченский пролив велика возможность землетрясения. В связи с этим построенный оккупантами мост находится под угрозой.

Великобритания ввела санкции против двух человек и четырех компаний, связанных со строительством железнодорожного моста через Керченский пролив, который соединил аннексированный Крым с Россией.