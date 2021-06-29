УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Эксперт рассказал, о чем Байден и Путин не смогли договориться на встрече

29 июня 2021, 17:12

Путин предусмотрительно заявил, что у США не получится вбить клин между Россией и Китаем, отметил Илларионов.

Байден и Путин
Байден и Путин на встрече в Женеве / Reuters

Экономист и старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне Андрей Илларионов рассказал, почему на встрече Байдена с Путиным не была достигнута договоренность о том, чтобы РФ и США совместно противостояли Китаю.

"Нет, такая договоренность достигнута не была. Предполагалось, что одной из важнейших целей, которую Байден может преследовать во время встречи с Путиным, будет проведение разведки на уровне личного контакта, чтобы понять, можно ли в принципе с Путиным затрагивать тему Китая, и можно надеяться на то, что Путин способен каким-то образом дистанцироваться от Китая, чтобы впоследствии если не перейти на сторону США в этом треугольнике, то хотя бы увеличить дистанцию между Россией и Китаем или занять более нейтральную позицию", - отметил Илларионов во время чата на Главреде.

По словам экономиста, "судя по всему, эта тема на встрече не затрагивалась".

"За два дня до саммита в интервью NBC Путин предусмотрительно заявил, что у США не получится вбить клин между Россией и Китаем, что отношения Москвы и Пекина являются отношениями стратегического партнерства, а потому любые попытки каким-то образом испортить отношения между Россией и Поднебесной провалятся. И, похоже, ознакомившись с этим интервью, Байден решил пока не поднимать этот вопрос", - считает экономист.

Реклама

Встреча Байдена и Путина - о чем ранее сообщал Главред:

Саммит США и России, в рамках которого прошли переговоры президента Штатов Джо Байдена и российского главы государства Владимира Путина, состоялся 16 июня в Женеве. Стороны обсудили актуальные проблемы американо-российских отношений.

В Госдепе США по итогам встречи Байдена и Путина сказали, что в ходе встречи американский лидер заявил главе РФ о поддержке Украины. При этом они обсудили аспекты реализации Минских соглашений по Донбассу.

Байден предупредил Путина о том, что если связанные с Россией хакеры пойдут в атаку на стратегические объекты американской инфраструктуры, то Штаты применят арсенал ответных действий против Москвы.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон не намерен отменять санкции против России, которые были введены из-за агрессии Москвы против Киева.

Владимир Путин Джо Байден Андрей Илларионов Встреча Путина и Байдена
Сейчас вы просматриваете новость «Эксперт рассказал, о чем Байден и Путин не смогли договориться на встрече». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Названо невероятное суперсвойство вишниНазвано невероятное суперсвойство вишни Анна Тринчер впервые откровенно рассказала о своей личной жизни и парнеАнна Тринчер впервые откровенно рассказала о своей личной жизни и парне "Ты не бойся, я не извращенец": СМИ выяснили подробности изнасилования школьницы на выпускном"Ты не бойся, я не извращенец": СМИ выяснили подробности изнасилования школьницы на выпускном Врачи назвали 5 самых полезных ореховВрачи назвали 5 самых полезных орехов Врач назвала продукты, с которыми нельзя сочетать виноВрач назвала продукты, с которыми нельзя сочетать вино

Последние новости

17:43

Драматические события и переломный момент жизни: что сулит Раку гороскоп на июль-2021

17:27

Ответил на хамство: в Днепре пассажир и водитель автобуса устроили мордобой Видео

17:12

Эксперт рассказал, о чем Байден и Путин не смогли договориться на встрече Видео

16:57

Гороскоп на завтра 30 июня 2021 всех знаков Зодиака: условия для полного успеха, бытовой "переворот" Видео

16:52

Принц Чарльз отказался идти на открытие памятника принцессе Диане

Реклама
16:49

Samsung показала будущее Galaxy Watch – новую оболочку, созданную с Google Видео

16:45

На Украину надвигаются страшные грозы, шквальный ветер и смерч Видео

16:40

95% поражения легких и инсульт: на Ивано-Франковщине мужчина чудом выжил после COVID-19

16:35

"Меня порадовали!": в Санкт-Петербурге уличный музыкант с гордостью исполнил гимн Украины Видео

16:32

Официально: сериал Благие знамения продлили на второй сезон

15:55

Останется прежней: Кабмин решил не повышать цену на электроэнергию для украинцев Видео

15:54

Тюрьма за ложь в декларациях: Рада приняла закон с предложениями Зеленского Видео

15:50

Булавка от сглаза: как правильно приколоть и носить настоящий оберег Видео

15:45

На Николаевщине стартовал новый этап "Большой стройки" бетонной трассы Н-14

15:43

В украинском PS Store произошло очередное повышение цен на игры

15:41

Гороскоп на июль-2021 для Близнецов: в каких сферах остерегаться досадных неожиданностей

15:24

Невероятное вишневое варенье без косточек на зиму: пошаговый рецепт Видео

15:22

От 5 до 50 копеек за литр: в Украине сети АЗС подняли цены на топливо

15:14

Меган Фокс совершила каминг-аут и произвела фурор

15:10

Рада поддержала закон, отдающий иностранцам решающие голоса при назначении судей Видео

Реклама
15:04

"Это невыносимо": директор МакSим из больницы обратилась к фанатам и СМИ

14:50

В Telegram появился инструмент для поощрения владельцев каналов

14:43

Спас троих детей: на Прикарпатье ищут отца, вытолкнувшего дочерей из воды Видео

14:25

"Рада разваливается": депутат Скороход засветилась в парламенте со скандальным принтом на пиджаке

14:12

Китайцы сделали смартфон, который заряжается за 10 минут и умеет менять цвет Видео

14:07

"Моральное жлобство и ложь": Mamarika поссорилась с мужем перед родами

13:56

Ногами по голове: в Польше до полусмерти отметелили украинца за разговор на родном языке

13:41

Минздрав: привитых индийской вакциной CoviShield украинцев должны выпускать за границу Видео

13:37

Прямо на ходу: в Харькове загорелась маршрутка с пассажирами Видео

13:34

Легендарный режиссер Квентин Тарантино уходит из кино

13:06

Бесконечный штурм и борьба: что сулит Тельцу гороскоп на июль-2021

13:04

На шаг ближе к дешевым айфонам: служба поддержки Apple заговорила по-украински

13:03

В Минздраве хотят не пускать в школу невакцинированных учеников

12:45

Результатами "Большой стройки" Зеленского пользуются уже миллионы украинцев - эксперт

12:35

Microsoft выпустила первую публичную бета-версию Windows 11: как установить

12:34

Кроме CoronaVac и CoviShield: Кипр упростил въезд для вакцинированных украинцев, однако не для всех Видео

12:32

"Атомный гриб" над Киевом: появилось объяснение пугающего атмосферного явления Видео

12:28

Когда в поездах Украины обновят вагоны: Сумская публично потребовала от Укрзализныци ответа Видео

12:22

В Евросоюз не пускают всех привитых вакциной Covishield: в Индии объяснили, почему Видео

12:05

Драки у Офиса Зеленского: ФОПы с гробами устроили столкновения с полицией Видео

Реклама
11:55

На Полтавщине мужчина купил за свои деньги материалы для ремонта дороги, но их тут же украли Видео

11:50

"Ты больной?": в Раде подрались "слуги народа" Тищенко и Куницкий, названа причина Видео

11:43

Работал в поле во время грозы: молния убила мужчину на Херсонщине Видео

11:30

В метро Киева мужчина вез бойцовскую собаку без намордника Видео

10:46

"Черепно-мозговые травмы и хруст костей": в Виннице водитель сбил супругов на пешеходном переходе Видео

10:33

"На поле будет 40 млн украинцев": Зеленский позвонил игрокам сборной накануне матча Евро-2020 Видео

10:19

Июль будет адским: синоптик пообещала жару до +40 Видео

10:12

Мстят за Лукашенко: в Беларуси полностью разорвали отношения с ЕС Видео

10:00

Кудрявая шегги в стиле 70-х и прическа Рэйчел из 90-х: самые модные женские стрижки лето 2021 Фото Видео

09:45

Известный врач заявил, что осенью Украину накроет новая волна коронавируса Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять