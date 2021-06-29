Эксперт рассказал, о чем Байден и Путин не смогли договориться на встрече

Байден и Путин на встрече в Женеве / Reuters

Экономист и старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне Андрей Илларионов рассказал, почему на встрече Байдена с Путиным не была достигнута договоренность о том, чтобы РФ и США совместно противостояли Китаю.

"Нет, такая договоренность достигнута не была. Предполагалось, что одной из важнейших целей, которую Байден может преследовать во время встречи с Путиным, будет проведение разведки на уровне личного контакта, чтобы понять, можно ли в принципе с Путиным затрагивать тему Китая, и можно надеяться на то, что Путин способен каким-то образом дистанцироваться от Китая, чтобы впоследствии если не перейти на сторону США в этом треугольнике, то хотя бы увеличить дистанцию между Россией и Китаем или занять более нейтральную позицию", - отметил Илларионов во время чата на Главреде.

По словам экономиста, "судя по всему, эта тема на встрече не затрагивалась".

"За два дня до саммита в интервью NBC Путин предусмотрительно заявил, что у США не получится вбить клин между Россией и Китаем, что отношения Москвы и Пекина являются отношениями стратегического партнерства, а потому любые попытки каким-то образом испортить отношения между Россией и Поднебесной провалятся. И, похоже, ознакомившись с этим интервью, Байден решил пока не поднимать этот вопрос", - считает экономист.

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Встреча Байдена и Путина - о чем ранее сообщал Главред:

Саммит США и России, в рамках которого прошли переговоры президента Штатов Джо Байдена и российского главы государства Владимира Путина, состоялся 16 июня в Женеве. Стороны обсудили актуальные проблемы американо-российских отношений.

В Госдепе США по итогам встречи Байдена и Путина сказали, что в ходе встречи американский лидер заявил главе РФ о поддержке Украины. При этом они обсудили аспекты реализации Минских соглашений по Донбассу.

Байден предупредил Путина о том, что если связанные с Россией хакеры пойдут в атаку на стратегические объекты американской инфраструктуры, то Штаты применят арсенал ответных действий против Москвы.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон не намерен отменять санкции против России, которые были введены из-за агрессии Москвы против Киева.