На самом деле в России есть большое количество объектов, которые следовало бы уже давно уничтожить - именно так считает Александр Коваленко.

Эксперт спрогнозировал, где в России Украине лучше всего наносить удары / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Украине стоит наносить удары по нескольким категориям объектов в стране-агрессоре, России. Такое мнение в интервью Главреду высказал блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"На самом деле в России есть большое количество объектов, которые следовало бы уже давно уничтожить. Но у нас есть позиция, что это не мы наносим удары. В России достаточно как логистических узлов, так и объектов военного назначения. Это могут быть склады с боеприпасами, смазочными материалами, командные пункты, пункты управления на территории РФ и другие объекты. Их огромное количество, но если сегодня приоритет – это стратегическая авиация, то тогда мы можем говорить и о ней. Есть ли у нас такая возможность? Это - пока большой вопрос", − сказал специалист.

Взрывы на военных аэродромах РФ

Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал удары по военным аэродромам РФ, откуда взлетают самолеты, которые бомбят мирные города Украины.

Чиновник считает, что взрывы на аэродромах РФ свидетельствуют о том, что россияне очень часто "курят в запрещенных местах".

Напомним, 5 декабря утром на военной авиабазе Энгельс в Саратовской области случились взрывы. По их данным, ударный беспилотник атаковал российские бомбардировщики. Повреждены минимум два Ту-95.

Кроме того, на аэродроме под Рязанью произошло возгорание бензовоза в результате взрыва. Известно о по меньшей мере 3 погибших и 6 пострадавших..

Советник Офиса президента Алексей Арестович написал, что удары пришлись минимум по трем военным самолетам РФ. Причина – неосторожное курение. Он отметил, что с этой авиабазы вылетают самолеты для бомбардировок Украины.

На днях журналисты Spiegel сообщили, что оккупанты РФ проводят тренировочные маневры на военном аэродроме Энгельс-2. Спутниковые снимки зафиксировали там почти два десятка бомбардировщиков дальнего действия – Ту-95 и Ту-160. Эксперты говорил, что ситуация указывает на возможную подготовку к крупномасштабной атаке на Украину.

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