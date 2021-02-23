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Эксперт спрогнозировал ответ России Украине на санкции против Медведчука

23 февраля 2021, 08:41
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Москва накажет Киев за санкции против кума Путина, предупредил военный эксперт.

Украине грозит комплексный ответ РФ на санкции против Медведчука, предупредил эксперт
Украине грозит комплексный ответ РФ на санкции против Виктора Медведчука, предупредил Михаил Самусь / УНИАН

Заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь спрогнозировал, что Украине грозит многогранный ответ Российской Федерации на санкции против Виктора Медведчука – главы политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь и кума российского президента Владимира Путина.

РФ всегда работает против украинского государства комплексно и гибридно, рассказал военный эксперт Апострофу.

По его словам, российская сторона ищет проблемы Украины и через них ведет работу по расшатыванию ситуации в стране и вокруг нее.

"…Думаю, что будет многогранный ответ (на санкции против Медведчука – Ред.), в частности, на фронте (на Донбассе – Ред.), в информационном пространстве, в экономическом, политическом и на международной арене…", – полагает Самусь.

Ранее Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что из-за санкций против Виктора Медведчука Киев может вернуться в топ-темы российской пропагандистской машины.

Глава МИД считает, что в России будут брызгать слюной на президента Владимира Зеленского и рассказывать, каким он оказался врагом.

Санкции в Украине против Виктора Медведчука – что нужно знать

Виктор Медведчук Михаил Самусь
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