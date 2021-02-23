Эксперт спрогнозировал ответ России Украине на санкции против Медведчука

Украине грозит комплексный ответ РФ на санкции против Виктора Медведчука, предупредил Михаил Самусь / УНИАН

Заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь спрогнозировал, что Украине грозит многогранный ответ Российской Федерации на санкции против Виктора Медведчука – главы политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь и кума российского президента Владимира Путина.

РФ всегда работает против украинского государства комплексно и гибридно, рассказал военный эксперт Апострофу.

По его словам, российская сторона ищет проблемы Украины и через них ведет работу по расшатыванию ситуации в стране и вокруг нее.

"…Думаю, что будет многогранный ответ (на санкции против Медведчука – Ред.), в частности, на фронте (на Донбассе – Ред.), в информационном пространстве, в экономическом, политическом и на международной арене…", – полагает Самусь.

Ранее Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что из-за санкций против Виктора Медведчука Киев может вернуться в топ-темы российской пропагандистской машины.

Глава МИД считает, что в России будут брызгать слюной на президента Владимира Зеленского и рассказывать, каким он оказался врагом.

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