Эксперт спрогнозировал ответ России Украине на санкции против Медведчука

Москва накажет Киев за санкции против кума Путина, предупредил военный эксперт.
Заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь спрогнозировал, что Украине грозит многогранный ответ Российской Федерации на санкции против Виктора Медведчука – главы политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь и кума российского президента Владимира Путина.
РФ всегда работает против украинского государства комплексно и гибридно, рассказал военный эксперт Апострофу.
По его словам, российская сторона ищет проблемы Украины и через них ведет работу по расшатыванию ситуации в стране и вокруг нее.
"…Думаю, что будет многогранный ответ (на санкции против Медведчука – Ред.), в частности, на фронте (на Донбассе – Ред.), в информационном пространстве, в экономическом, политическом и на международной арене…", – полагает Самусь.
Ранее Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что из-за санкций против Виктора Медведчука Киев может вернуться в топ-темы российской пропагандистской машины.
Глава МИД считает, что в России будут брызгать слюной на президента Владимира Зеленского и рассказывать, каким он оказался врагом.
Санкции в Украине против Виктора Медведчука – что нужно знать
- В начале февраля Владимир Зеленским подписал указ, которым на пять лет ввел санкции против "медведчуковских" телеканалов – ZIK, 112 Украина и NewsOne. СМИ лишили лицензий и заблокировали. В Кабмине поделились, что эти каналы опосредствованно финансировала РФ.
- Потом Совет национальной безопасности и обороны решил ввести ограничительные меры против Виктора Медведчука и его супруги – телеведущей Оксаны Марченко – за финансирование терроризма.
- Под санкции попало имущество Медведчука и Марченко. Зеленский ввел ограничительные меры в действие своим указом.