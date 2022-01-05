Эксперты спрогнозировали ситуацию с COVID-19 в Украине в 2022 году

Пандемия в 2022 году не закончится / Фото Reuters

Аналитики утверждают, что текущий год не станет окончанием пандемии коронавируса в стране, а эпидемиологическая ситуация будет зависеть от количества вакцинированных украинцев и дальнейших мутаций вируса.

Руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко считает, что Украине уже следует начинать готовиться к новой волне коронавируса. Свой прогноз он объясняет стремительным распространением штамма Омикрон, пишет РБК-Украина.

Также, по его словам, очередная вспышка инфицирования в Украине может начаться уже в середине текущего месяца. Поэтому в первом квартале 2022 года не стоит ожидать перехода страны в "зеленую" зону.

"В Украине мы, скорее всего, увидим еще большую волну по количеству случаев. Почему? Потому что мы видим беспрецедентные всплески в Европе. Но потому как в Украине уровень вакцинации уже гораздо выше, чем был в начале "дельта-волны", то мы ожидаем, что госпитализации и смертность будет ниже, чем это было осенью", - заявил Ганиченко.

Аналитики Украинского центра здравоохранения (UHC) под руководством Павла Ковтонюка составили три сценария развития коронавируса в Украине. Наиболее позитивный - это адаптация вируса и его трансформации в сезонную болезнь по типу ОРВИ и гриппа.

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Второй вариант - коронавирус останется в такой же форме, что и сейчас, и население будет полностью вакцинировано.

А вот самый неблагоприятный сценарий - это появление более опасных и летальных штаммов COVID-19, против которых вакцина будет неэффективна.

Напомним, в Украине национальная техническая группа экспертов поддержала применение бустерной дозы вакцины против коронавируса для людей старше 60 лет. Тогда отмечалось, что это решение будет вводиться в действие соответствующим приказом Минздрава.

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