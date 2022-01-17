Электронный браслет и залог на миллиард: Порошенко в суде предъявили обвинение

Петр Порошенко в зале суда / УНИАН

В Печерском районному суде Киева сторона обвинения просит суд арестовать бывшего президента Петра Порошенко.

В качестве альтернативы прокуроры предложили альтернативу в виде залога в 1 млрд гривен, а также обязать политика сдать паспорта и носить электронный браслет.

"Прошу применить в отношении подозреваемого Порошенко... меру пресечения в виде содержания под стражей... определить залог... 1 млрд грн", - сказал представитель прокуратуры в суде в понедельник.

Необходимость избрания такой меры пресечения обвинение аргументирует характером уголовного производства, размером причиненного ущерба, а также имущественным положением Порошенко.

По мнению обвинения, такая мера пресечения обеспечит выполнение процессуальных обязательств подозреваемым.

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Возвращение Порошенко в Украину

Утром 17 января пятый президент Украины Петр Порошенко прибыл в аэропорт "Киев" (Жуляны) рейсом Wizzair из Варшавы.

Нардеп Европейской Солидароности Алексей Гончаренко заявил, что возле стойки паспортного контроля его встретили следователи Государственного бюро расследований и не отдавали паспорт.

Сам Порошенко заявил, что ему не отдают паспорт уже более 10 минут. Он назвал происходящее провокацией и призвал пустить его на территорию Украины.

Он также выступил перед зданием аэропорта перед своими сторонниками.

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Дело Порошенко

Государственное бюро расследований 20 декабря 2021 года уведомило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий. Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены народный депутат фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

Порошенко с 17 декабря 2021 года находился в дипломатическом турне. Он заявил, что вернется в Украину 17 января. В тот же день Печерский райсуд Киева рассмотрел ходатайство прокурора и принял решение об аресте имущества Порошенко, которое, согласно государственным реестрам, принадлежит ему на праве собственности, в частности это объекты недвижимости, корпоративные права и пр.

24 декабря СМИ сообщили, что в Офисе генерального прокурора подписали ходатайство об аресте Петра Порошенко. Сумма залога составляет 1 млрд. гривен.

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