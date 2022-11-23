Энергоблоки украинских АЭС экстренно отключают после ракетных ударов РФ

В Украине отключают АЭС после ракетного удара РФ / НАЭК Энергоатом, УНИАН

Энергоблоки Хмельницкой атомной электростанции в среду, 23 ноября, отключены от энергосистемы после масштабной ракетной атаки РФ.

Об этом сообщил в Telegram глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий.

"В результате ракетных ударов по объектам инфраструктуры, электросети выключены и на настоящее время отсутствует напряжение в большинстве громад области (кроме Белогорья, Теофиполя, Полонного и Волочиска). Кроме того, часть города Хмельницкого без воды. Энергоблоки ХАЭС отключены от энергосистемы. Причина полного обесточивания - массовые террористические ракетные удары по объектам энергетики всей страны", - написал он.

Кроме того, Южноукраинская АЭС (три блока по 1000 МВт) также отключена от энергосистемы из-за ракетных обстрелов российскими оккупантами энергообъектов.

"Южноукраинская АЭС – аварийная остановка энергоблоков", – сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

"Остановка блоков. Отсутствует электроснабжение, воды, возможно тепла", – написал городской голова Нетишина, города-спутника Хмельницкой АЭС, Александр Супрунюк в своем Facebook.

Как сообщалось, НЭК "Укрэнерго" подтвердила попадание ракетами в ряд энергообъектов в среду и аварийные отключения света по всей Украине.

Из-за предыдущей российской ракетной атаки 15 ноября от энергосистемы были отключены ХАЭС и один блок Ривненской АЭС.

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