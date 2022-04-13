Ермак жестко ответил РФ на угрозы ракетного удара по Киеву

Андрей Ермак / Офис президента

Минобороны России угрожает Киеву ракетными ударами. Глава Офиса президента Андрей Ермак ответил, что Кремль умеет сражаться только с мирным населением, которое не способно ответить.

Российские оккупанты обвиняют Украину в организации якобы диверсий в приграничных областях и грозят нанести удары по столице Украины.

"Собственными провокациями Россия готовит повод для очередных угроз. Уже заговорили о возможных ракетных ударах по Киеву. Мы готовы к любым сценариям и ни один русский не сработает. Кремль уже доказал, что умеет сражаться только с мирным населением, которое не способно им ответить. За все преступления Россия будет отвечать перед международным трибуналом в будущем", - заявил Андрей Ермак в Telegram.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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