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"Если не первая, то вторая цель": военный эксперт пояснил, могут ли ВСУ уничтожить Крымский мост

5 июля 2022, 15:00

Военный аналитик и офицер азербайджанской армии Агиль Рустамзаде объяснил, что именно ВСУ требуется для надежного выведения Крымского моста из строя.

Можно ли нанести удар по Крымскому мосту РСЗО HIMARS
Можно ли нанести удар по Крымскому мосту РСЗО HIMARS / Фото GeneralStaff.ua, twitter.com/Krymsky_bridge

Украина не может сразу, полностью и навсегда уничтожить Крымский мост. Об этом заявил азербайджанский офицер и военный аналитик Агиль Рустамзаде в интервью журналистке Елене Трибушной.

Как говорит эксперт, хотя Крымский мост если не первая, то вторая цель для украинской армии, поскольку через него поступают ресурсы для всей южной группировки войск оккупантов, которая сейчас растянута от Мариуполя до Херсонской области, у Украины нет возможности уничтожить этот объект.

"Такие мосты уничтожаются ядерным оружием. Хотя бы вывести его из строя, на какой-то момент лишить возможности выполнять свои функции — для этого у вас еще нет оружия. А когда у вас такое оружие будет, то, думаю, 10−20 MGM-140, аналог "Искандера" — с ними вы можете вывести из строя обе нитки — автомобильную и железнодорожную — хотя бы на одну-две недели", — считает Рустамзаде.

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Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов в апреле 2022 года говорил, что ВСУ уже готовы нанести удар по Крымскому мосту. Поскольку это сооружение активно русские враги используют для переброски подкреплений бойцов и техники.

"Смотрите, если бы у нас была возможность это сделать, мы бы это уже сделали. Если будет возможность это сделать, мы это обязательно сделаем", - сказал Данилов.

До того военный эксперт из Азербайджана Агиль Рустамзаде говорил - для того, чтобы произошел перелом в войне, и российская армия начала проваливать свою оборону из-за неспособности пополнять свои потери, цифра убитых российских солдат должна вырасти до 1000 в сутки.

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Автор: Егор Бунин
ВСУ Крымский мост новости Украины война России и Украины
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