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Если вы заболели COVID-19 или гриппом: как получить е-больничный по телефону

10 февраля 2022, 22:06
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При обращении врач предоставит рекомендацию по лечению, но если самочувствие ухудшилось, следует обращаться на личный прием.

Больничный
Если не становится лучше, следует обратиться к врачу на личный прием / Коллаж УНИАН

Министерство здравоохранения обнародовало пошаговую инструкцию, как пользоваться услугой электронный больничный. С ее помощью можно получить больничный по телефону в том случае, если человек заболел коронавирусом, гриппом или простудился.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, врач должен предоставить пациенту рекомендации для лечения. Если через 5 дней домашнего лечения стало легче, ничего делать не нужно. В случае затянувшейся болезни, или ухудшения самочувствия на 1-4 день, нужно лично придти к врачу.

Когда следует обращаться к врачу

Если у пациента появились симптомы, которые могут быть связаны с заболеваением коронавирусом, гриппом или простудой, можно в телефонном режиме или при помощи другого средства связи получить от доктора рекомендации по лечению.

Прошло 5 дней – как действовать

Если после 5-дневного лечения человек стал чувствовать себя лучше, ничего больше делать не нужно. Сведения загрузятся на автомате, и электронный больничный в реестре листов нетрудоспособности будет закрыт.

Если самочувствие ухудшилось

В ситуации, при которой самочувствие ухудшилось на 1-4 день, или после 5 дня лечения, следует лично обратиться к врачу для осмотра и возможного продления больничного.

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Что еще нужно знать

Следует не забывать, что после открытия электронного больничного, в том числе и дистанционно, пациент должен получить смс-сообщение. Если сообщение не пришло, нужно проверить на сайте Пенсионного фонда Украины (Портал электронных услуг) https://portal.pfu.gov.ua/, есть ли возле специального пункта отметка "Соглашаюсь на получение sms-сообщений от ПФУ на номер моего мобильного телефона".

Коронавирус в Украине

По данным на утро четверга, 10 февраля, в Украине было выявлено 41 694 новых случаев заражения COVID-19. За минувшие сутки госпитализировали 4 128 человек. Погибли 280 людей. Выздоровели 16 628 человек.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко предупредил, что в Украине ухудшается ситуация с распространением острых респираторных вирусных инфекций. Присутствует риск одновременного заражения и COVID-19, и гриппом. Он призвал украинцев соблюдать профилактические меры.

10 февраля Ляшко заявил, что Украина уже вышла на пик заболеваемости коронавирусом. В стране фиксируется по 41 тысяче случаев заражения в день, но число госпитализаций не увеличивается. Локдаун в стране вводить не планируют, а карантинные послабления могут появиться после того, как показатели вакцинации от COVID-19 достигнут отметки 70%.

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