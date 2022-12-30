'Есть поражение цели': бойцы ВСУ выстрелом из ПЗРК сбили крылатую ракету РФ

Удачными действиями отметились боцы радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого.

Украинские защитники сбили ракету РФ / Скриншот

На южном направлении бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили крылатую ракету РФ, которая летела в направлении мирных городов Украины.

Об удачных действиях радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого говорится в сообщении воздушного командования Пивдень в Facebook.

"Говорит и показывает радиотехническая бригада имени Богдана Хмельницкого. Воины мобильной огневой группы точным выстрелом сбили российскую крылатую ракету", - говорится в сообщении.

/ Скриншот

Ракетный удар РФ

Напомним, масштабная воздушная тревога была объявлена в Украине в четверг с раннего утра, 29 декабря.

Об этом идет речь в сообщении Оперативного командования Пивдень в Facebok.

Уточняется, что оккупанты вывели в Черное море на боевое дежурство надводные ракетоносители.

Кроме того, также зафиксирована активность стратегической авиации российских оккупантов.

В результате удара РФ в Киеве обломками сбитых ракет повреждены два частных дома в Дарницком районе.

Также повреждены промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском районе.

Уже известно о как минимум троих пострадавших в Киеве.

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