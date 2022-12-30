'Есть поражение цели': бойцы ВСУ выстрелом из ПЗРК сбили крылатую ракету РФ

На южном направлении бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили крылатую ракету РФ, которая летела в направлении мирных городов Украины.
Об удачных действиях радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого говорится в сообщении воздушного командования Пивдень в Facebook.
"Говорит и показывает радиотехническая бригада имени Богдана Хмельницкого. Воины мобильной огневой группы точным выстрелом сбили российскую крылатую ракету", - говорится в сообщении.
Ракетный удар РФ
Напомним, масштабная воздушная тревога была объявлена в Украине в четверг с раннего утра, 29 декабря.
Об этом идет речь в сообщении Оперативного командования Пивдень в Facebok.
Уточняется, что оккупанты вывели в Черное море на боевое дежурство надводные ракетоносители.
Кроме того, также зафиксирована активность стратегической авиации российских оккупантов.
В результате удара РФ в Киеве обломками сбитых ракет повреждены два частных дома в Дарницком районе.
Также повреждены промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском районе.
Уже известно о как минимум троих пострадавших в Киеве.
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