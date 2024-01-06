Есть сдвиг: в ГУР сообщили о хороших новостях по обмену пленными

В ГУР сообщили, что в России настостает недовольство семей российских военнослужащих, которые ищут своих без вести пропавших мужчин в Украине.

https://glavred.info/ukraine/est-sdvig-v-gur-soobshchili-o-horoshih-novostyah-po-obmenu-plennymi-10531157.html Ссылка скопирована

В дальнейшем обмены пленными будут происходить быстрее - в ГУР назвали причины / Коллаж Главред, фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Произошли значительные изменения, которые будут способствовать ускорению процесса обмена пленными между Украиной и Россией. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Сегодня уже состоялось 49 обменов, в рамках которых домой вернулось 2828 украинцев. Дальше будет еще. Благодаря, в том числе, и последнему обмену есть существенные сдвиги, которые позволят дальше ускорять подобные вещи", - сказал Юсов.

Он подчеркнул, что обмен военнопленными зависит от взаимодействия обеих сторон, поэтому позиция государства-агрессора имеет важное значение.

видео дня

Представитель ГУР отметил, что процесс обмена блокируется на этапе мотивации. По его словам, Украина активно работает над возвращением своих граждан и использует для этого разнообразные инструменты.

"Мы можем вспомнить Медведчука, которого отдали. Также Украина инициировала создание смешанных медицинских комиссий совместно с Красным Крестом. Инициирует привлечение международных посредников", - отметил Юсов.

Он отметил, что в России нарастает недовольство семей российских военнослужащих, которые ищут своих без вести пропавших в Украине. Юсов сообщил, что российские семьи часто обращаются к Украине, рассматривая ее как более открытое государство и источник официальной информации.

"Россия вынуждена на это реагировать. Начинается имитация выборов. Это тоже дополнительные вызовы. Это создает спрос на продолжение этого процесса. Главное для нас использовать любые возможности для возвращения наших защитников... у Украины есть те пленные, в возвращении которых очень заинтересована Россия. Количество таких лиц увеличивается", - сказал представитель ГУР.

Обмен военнопленных

Напомним, как ранее сообщал Главред, 3 января 230 украинских военных, включая защитников Мариуполя, острова Змеиный, бойцов из Азовстали, пограничников и других, вернулись в Украину из российского плена. Этот обмен является крупнейшим с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину. В частности, 48 человек из них имели статус "пропавший без вести".

Позже в Сети появилось видео, на котором автобусы прибывают с освобожденными военными. На снимках видно, как они выходят из транспорта, истощенные от долгого пребывания в плену. Они обнимаются друг с другом, а в некоторых глазах блестят слезы.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что по крайней мере одного из военных в российском плену подвергали пыткам. Мужчина вернулся в ужасном состоянии.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.