"Есть задача по оккупации Купянска": в ВСУ рассказали, что происходит на Харьковщине

Российские оккупанты хотят захватить Купянск до Нового года.

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РФ хочет захватить Купянск до Нового дока / Коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины

Что говорит Федоренко:

РФ хочет захватить Купянск

У врага есть силы, чтобы атаковать силы ВСУ

Российские оккупанты пытаются продвинуться на Купянском направлении на Харьковщине. Они хотят захватить город уже до Нового года. Командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени атамана Сирко Юрий Федоренко рассказал, удастся ли им это сделать.

Он отметил, что сейчас у оккупантов есть силы, чтобы бить по украинским военным. В то же время очень многое зависит от того, какие дополнительные силы и средства РФ будет использовать на этом направлении.

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"В начале ноября им не удалось выполнить задачу. Конечно, для противника есть задача по оккупации Купянска в полной мере. Удастся ли противнику до конца года реализовать эту задачу? По моему убеждению - нет", - сказал Федоренко.

Что известно о Купянске / Инфографика: Главред

Что известно о Купянске и почему город очень важен Купянск - административный центр Купянского района Харьковской области. Второй крупнейший железнодорожный узел Харьковщины. Также является крупным узлом автомобильных дорог. 27 февраля 2022 года, во время российского вторжения, российские войска оккупировали Купянск. 10 сентября 2022 года город был освобожден от российских оккупантов, пишет Википедия. При этом оккупанты до сих пор продолжают давление на Купянском направлении.

Как пишет Forbes, южнее города находится поселок Купянск-Узловой, который является большим железнодорожным узлом - там сходятся ветки железной дороги на пяти направлениях. Севернее – на росийские Белгород и Валуйки. К юго-востоку – на оккупированные Сватово – Рубежное – Попасную. Юго-западнее – на деоккупированный Святогорск. К северо-западу – на Харьков. Экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев отмечает: врага привлекает этот город, поскольку железная дорога является основным транспортом российской военной логистики. Капитан Илья Евлаш, начальник пресс-службы ОВСУ "Хортица", отвечающий за это направление, также говорит, что

Купянск-Узловой и сам Купянск важны для россиян прежде всего как логистический хаб. По его словам, на базе города оккупанты, во-первых, могут разместить склады, ресурсные базы, штабы, военнослужащих. Во-вторых, они могут создать там плацдарм для дальнейших наступлений.

Что происходит на Купянском направлении - последние новости

Напомним, командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов Юрий Федоренко рассказывал, что Купянский район остается самым сложным участком. По его словам противнику поставили задачу в ближайшей перспективе выйти на левый берег реки Оскол, занять плацдарм, наращивать способности для выхода на Купянск-Узловой.

Как писал Главред, оккупанты пытались занять плацдарм на левобережье от Купянска, однако украинской армии удалось сбить темпы их атак, сказал Юрий Федоренко.

Недавно бойцы подразделения "Братство" Главного управления разведки Минобороны при поддержке 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ освободили и зачистили от российских оккупантов населенный пункт Кругляковка Купянского района Харьковской области.

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