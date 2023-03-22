УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Это лучшее, что может с вами произойти": Зеленский дал впечатляющий ответ России на жесткий обстрел

22 марта 2023, 20:25
Президент Украины отметил, что каждый оккупант, ответственный за обстрелы украинских городов, обязательно получит ответ.
Владимир Зеленский, ракетный обстрел
Владимир Зеленский / president.gov.ua, ГСЧС

Президент Украины Владимир Зеленский 22 марта заявил, что Российская Федерация обязательно получит ответ за каждый удар по украинским городам.

По словам президента, уже сейчас весь мир понимает, что Россия проиграет эту войну, а каждый россиянин понесет ответственность за совершенные преступления.

Он заявил, что каждый оккупант, ответственный за обстрелы украинских городов, обязательно получит ответ.

видео дня

"Мы обязательно ответим оккупанту на каждый удар по нашим городам... Сегодняшние российские удары по Запорожью, ночная атака на Киевскую область. Все удары России получат как военный, так и политический и юридический ответ. Россия проиграет эту войну. Нет в мире субъекта, который не чувствовал бы этого уже сейчас. Все уже это понимают. И каждый российский убийца должен понимать: ордер на арест - это лучшее, что может с ним произойти", - заявил Зеленский.

Владимир Зеленский

Ракетная атака в Запорожье 22 марта - что известно

В Запорожской области 22 марта во время воздушной тревог прогремели несколько взрывов. Под огнем находились жилые дома и остров Хортица.

На ракетный удар по Запорожью отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Запорожье. Прямо сейчас российская ракета попала в многоэтажное здание. Россия со зверской жестокостью обстреливает город. Попадания по жилым кварталам, где живут обычные люди, дети. Страна-террорист стремится уничтожить наши города, наше государство, наших людей", - написал глава государства и опубликовал кадры прямого попадания российской ракеты в жилой дом.

В Запорожской ОВА сообщили, что российские войска при обстреле Запорожья ударили по жилой девятиэтажке, расположенной в спальном районе. Враг выпустил по дому две ракеты.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что российские войска при обстреле Запорожья нанесли удар по многоэтажке, вероятно из РСЗО "Торнадо-С".

Читайте также:

война в Украине Владимир Зеленский война России и Украины ракетный удар
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:50

Илия Куса. Любая  власть в России должна зависеть от Китая Видеоблоги

20:50

Выполнял сложные операции: в Бахмуте погиб командир "Чехов"Видео

20:41

Екатерина Репяхова показала свое "обновленное" лицо после пластических операций

20:25

"Это лучшее, что может с вами произойти": Зеленский дал впечатляющий ответ России на жесткий обстрелВидео

19:59

Энергообъекты больше не в приоритете: россияне изменили цели для обстрелов - разведкаВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

19:59

Гитарист Go_A чуть не погиб от ночной атаки оккупанта по Ржищеву

19:46

Можно ли кошкам сырую курицу: как не навредить любимому питомцу

19:46

"Нас отбросило в коридор": жертв в результате удара по Запорожью может быть больше - медикВидео

19:34

"Обнуление" статуса Киева-Печерской лаврымнение

Реклама
19:28

"Хотите быть миротворцами – звоните Зеленскому": Загородний назвал сценарий диалога Украины и КНРВидео

18:44

"Цацкаться уже никто не собирается": эксперт предрек крах России за один нелепый удар по УкраинеВидео

18:30

Нехитрые и простые способы: как сделать так, чтобы кастрюля не пригорала

18:22

Россия испугалась "угрозы США" и отправила на Курилы ракетные комплексы БастионВидео

18:08

Российская церковь несет ответственность за преступления против Украины - патриарх ВарфоломейВидео

17:59

Ракетная атака России: количество пострадавших в Запорожье резко возросло, новые деталиВидео

17:36

Рецепт простейшего блюда, который покорил весь Instagram: восхитительная закуска за 12 минутВидео

17:32

Пылкая любовь и сладкая месть: на 1+1 Украина состоится премьера драмы "Неверный"

17:22

Ракетный удар по Одессе: в Минобороны РФ подтвердили причастность, но назвали свою версию обстрелаВидео

17:20

Будет ли Путин арестован в Таджикистане: адвокат объяснил ситуациюВидео

17:11

Сколько европейцев поддерживают вступление Украины в ЕС в ближайшие годы: результаты соцопросаВидео

Реклама
17:04

Назар Заднепровский рассказал, каким "хорошим русским" дал бы украинский паспортВидео

17:03

Акция "Поймай барыгу": герои войны и звезды рассказали, что думают о борьбе с наркотиками

16:37

"Летит очень быстро": Игнат назвал ракеты, которые влетели в жилой дом ЗапорожьяВидео

16:23

Вкуснее в 10 раз: вымочите сельдь в секретном ингредиенте и удивите гостей бомбической закускойВидео

16:23

Ракетный удар по Запорожью: Лавров во всем обвинил ЗападВидео

16:18

Си Цзиньпин резко "опрокинул" Путина и разбил газовые мечты главы Кремля – BloombergВидео

15:58

"А вы что, с преступником?": Загородний объяснил, как Си Цзиньпин подставил себя встречей с ПутинымВидео

15:47

Филю снова перешили: как выглядит Киркоров после новой операцииВидео

15:40

Что нельзя делать в день поминок: несколько важных правил

15:37

Рано радоваться теплу: синоптик сообщил о мощных ливнях и снегопадах в мартеВидео

15:31

Эксперт предупредил украинцев о возможном подорожании аренды жилья: как сильно и почемуВидео

15:27

Почему 23 марта нельзя говорить плохо про умерших: приметы, которые могут серьезно навредитьВидео

15:25

"Китаю очень интересна Украина": у Киева есть козырь, как переманить Пекин – ЗагороднийВидео

15:20

Назван официально самый популярный артист в мире по версии Книги рекордов ГиннессаВидео

15:17

Урожая не будет: что нельзя садить рядом с картошкой

15:11

Окружение Путина может отдать его под суд ради сохранения власти: Полозов об опасности для УкраиныВидео

14:56

"Даже уголовные дела": в ВСУ пригрозили наказать тех, кто пишет в Сети о полетах ракет и дроновВидео

14:33

Отношения Украины и Китая – не дело Кремля: у Путина сделали заявление по формуле мира ЗеленскогоВидео

14:13

Ракетный удар по Запорожью: в больнице скончался украинец, много пострадавшихВидео

14:12

Необычайно ароматные и очень сладкие: 5 лучших сортов огурцов, которые никогда не горчат

Реклама
14:04

Макаревич признался, скучает ли по родинеВидео

13:58

Жерар Пике публично унизил Шакиру своими рассуждениями о счастьеВидео

13:56

РФ перебрасывает на фронт танки Т-54, которые начали делать еще до рождения Путина - CITВидео

13:36

Как правильно закончить отношения: бесконфликтные способы на все случаи жизни

13:35

5 дней апреля, когда нельзя стричь волосы: лунный календарь стрижек

13:17

Зеленский посетил передовую в Бахмуте: поблагодарил бойцов ВСУ и вручил им наградыВидео

13:15

Депортация и запрет на гражданство: принц Гарри может стать невъездным в СШАВидео

13:09

Гороскоп на завтра 23 марта 2023: Девам – раздражения, Скорпионам – напряжениеВидео

12:54

"Для всей планеты уроком будет": Лукашенко по-медведевски взвыл из-за военной помощи УкраинеВидео

12:36

Оккупанты РФ ударили двумя ракетами по жилой многоэтажке в ЗапорожьеФотоВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять