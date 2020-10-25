"Это не обязательно": Аваков высказался по поводу опроса Зеленского

Граждане могут не принимать участие в опросах. подчеркнул глава МВД.
Никакие опросы, которые проводятся за пределами избирательного участка после голосования, в том числе экзит-полы, не противоречат действующему украинскому законодательству.
Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в Facebook.
"Опрос вне избирательного участка - не нарушает закон Украины, поскольку не идентифицирует лицо, так как это нужно в бюллетене, не раскрывает персональных данных. Кроме того, граждане по желанию могут принимать или не принимать участие в опросах, это не является обязательным", - подчеркнул глава МВД.
Отмечается, что существует определенный порядок проведения опроса - интервьюеры должны работать вне избирательного участка и ни за кого не агитировать. Они имеют опрашивать граждан после того, как те проголосуют на выборах.
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Напомним, одновременно с местными выборами 25 октября проходит инициированный президентом Владимиром Зеленским всенародный опрос.
5 важных вопросов от Зеленского:
- Зеленский анонсировал проведение 25 октября, в день местных выборов, всеукраинского опроса из 5 важных вопросов.
- По словам президента, опрос станет реальным внедрением народовластия.
- По его словам, сейчас парламент готовится закрепить этот важный механизм на законодательном уровне.
- Зеленский назвал первый вопрос из всеукраинского опроса: "Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?"
- Второй вопрос будет касаться возможности создания на Донбассе свободной экономической зоны.
- Президент также назвал три финальных вопроса:
- Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300?
- Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелых больных?
- Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?