"Это не обязательно": Аваков высказался по поводу опроса Зеленского

Арсен Аваков / УНИАН

Никакие опросы, которые проводятся за пределами избирательного участка после голосования, в том числе экзит-полы, не противоречат действующему украинскому законодательству.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в Facebook.

"Опрос вне избирательного участка - не нарушает закон Украины, поскольку не идентифицирует лицо, так как это нужно в бюллетене, не раскрывает персональных данных. Кроме того, граждане по желанию могут принимать или не принимать участие в опросах, это не является обязательным", - подчеркнул глава МВД.

Отмечается, что существует определенный порядок проведения опроса - интервьюеры должны работать вне избирательного участка и ни за кого не агитировать. Они имеют опрашивать граждан после того, как те проголосуют на выборах.

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Напомним, одновременно с местными выборами 25 октября проходит инициированный президентом Владимиром Зеленским всенародный опрос.

5 важных вопросов от Зеленского: