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"Это невозможно": Тука - о том, почему ВСУ не могут зайти в Крым

Ангелина Подвысоцкая
3 декабря 2023, 18:09
ВСУ смогут зайти в Крым, когда российские оккупанты начнут эвакуацию. Тогда весь Керченский мост будет под огневым контролем.
Украинские военные, ВСУ, Георгий Тука
ВСУ будут освобождать Крым, но до конца года не зайдут на полуостров / Коллаж: Главред, фото: 59-я ОМПБр Якова Гандзюка, Главред

Украинские военные будут освобождать оккупированный Крым. Однако сценарий, при котором ВСУ зайдут на территорию полуострова до конца 2023 года, просто невозможен. Об этом во время чата на Главреде рассказал бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Он убежден, что украинские военные могли бы за неделю уничтожить всю военную инфраструктуру оккупантов в Крыму, если бы у Украины было все необходимое оружие в большом количестве. Тогда ВСУ было бы легче уничтожить "сухопутный коридор" врага и взять под огневой контроль Крымский мост.

"У нас нет сил и возможностей осуществлять десантные операции, это нужно честно признавать. Потому единственный путь захода в Крым – по суше. А для того, чтобы продвинуться в Крым по суше, нужно прорубить коридор. Чтобы это сделать, нужны те же средства поражения, о которых сказал Бен Ходжес. На сегодняшний день я считаю все это нереалистичным", - сказал Тука.

Когда украинские военные начнут освобождать полуостров, целью массированных атак будет изоляция Крыма. После этого оккупанты будут вынуждены покинуть полуостров, но продлится это не один день.

"Не следует думать, что 100 тысяч оккупантов враз сядут на резиновые камеры от грузовых колес и поплывут через Керченский пролив, гребя брониками или касками. Нет, эта операция будет осуществляться постепенно и продлится не одну неделю", - говорит Тука.

Эксперт добавил, что украинские военные начнут заходить в Крым, как только враг начнет эвакуироваться.

Кто такой Георгий Тука

Гео́ргий Бори́сович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

Смотрите видео с чатом Георгия Туки на Главреде:

Ситуация на левом берегу Херсонщины

Боец ВСУ сообщил о деталях наступления на левом берегу Днепра. Он отметил, что между двумя берегами Днепра удалось наладить "определенные связи", которые помогают удерживать плацдармы на левобережье Херсонщины. Однако российские силы продолжают систематически обстреливать позиции Сил обороны на правом берегу.

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил, что россияне выводят резервы с Запорожского направления и перебрасывают на левобережье Херсонщины. Таким образом враг пытается остановить продвижение украинских военных.

Стоит напомнить также о том, что в ГУР раскрыли сценарий сдачи РФ левобережья. ВСУ планируют оттеснить врага как можно дальше от правого берега, рассказали в Генштабе.

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