"Это предпосылка нашей победы": эксперт сказал, что подтолкнет РФ к поражению

Дроны, способные пролететь более тысячи километров, могут помочь Украине прекратить экспорт российской нефти, а это в свою очередь приблизит поражение РФ.

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Эксперт сказал, какие действия Украины подтолкнут РФ к поражению/ коллаж: Главред, фото: Главред, Telegram

Если на европейской территории страны-агрессора России будут повреждены все нефтеперерабатывающие заводы, то экспорт российской нефти может остановиться. А это в свою очередь приблизит поражение оккупантов в войне против Украины.

Сейчас перед украинцами стоит именно такая задача - нанести вред максимальному количеству российских НПЗ. Такое мнение высказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду.

"Как я уже говорил, заводы в Татарстане (недавно в Татарстане был нанесен удар, в частности, по заводу, где собирают "Шахеды" - ред.) также производят масло, дизель и авиационный керосин. Последнее очень важно, поскольку авиационный керосин - это высокотехнологичная вещь, и без него самолеты не летают", - отметил Загородний. видео дня

По его словам, в идеале все НПЗ на европейской территории России должны быть повреждены. Их необязательно уничтожать полностью, чтобы горело-пылало три дня. Достаточно выбить несколько технологических установок, и всё, они просто не будут работать. По словам эксперта, задача перед Украиной именно такая.

"Нам важно прекратить экспорт нефти, даже не нефтепереработку, наложив таким образом настоящие санкции на Россию, чтобы она не смогла экспортировать нефть. Это серьезный залог и предпосылка для победы", - подчеркнул эксперт.

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Атака дронов на авиабазу Морозовск в РФ 5 апреля

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 апреля СБУ и ВСУ мощно ударили по аэродрому Морозовск. Сообщалось, что в результате атаки по меньшей мере 6 самолетов врага были уничтожены, а еще 8 существенно повреждены. Также отмечалось, что на аэродроме базировались фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-24М, Су-34 - именно такие самолеты Россия использует для того, чтобы сбрасывать КАБы по позициям ВСУ и прифронтовых украинских городах. Кроме техники, потери понес и личный состав войск РФ. Около 20 оккупантов были ликвидированы или ранены.

После этого военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал интересные детали атаки на авиабазу РФ. Он отметил, что именно сегодня, 5 апреля, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала первую в 2024 году партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 в количестве двух единиц. Эти самолеты были изготовлены на Новосибирском авиазаводе (НАЗ) им. Чкалова.

"Этой же ночью был нанесен очередной удар некоторыми дронами по авиабазе Морозовск, где размещалось на момент удара не менее 19 Су-34, 1 Су-30, 5 Су-27 и нескольких единиц вертолетной техники, в том числе Ми-8", - отметил Коваленко.

Позже стало известно, что ВСУ и ГУР атаковали сразу три аэродрома в РФ. Украинские силы атаковали аэродромы в Курске, Энгельсе и Ейске.

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