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"Это самоубийство": у Зеленского отреагировали на военное решение Лукашенко

26 мая 2022, 21:07

По словам Подоляка, Лукашенко делает такие заявления, чтобы угодить "партнерам".

ВСУ Подоляк
Подоляк / Посольство США в Украине, Офис президента

Александр Лукашенко за времена своей власти привык к постоянным провокациям.

Как заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, новость о создании оперативного командования на границе с Украиной - не исключение.

По словам Подоляка, Лукашенко делает такие заявления, чтобы угодить "партнерам". А само заявление, ни что иное, как провокация.

"Он привык за времена своей власти к постоянным провокациям, к подобным заявлениям. Это делается для партнеров. Я считаю, что для белорусской армии зайти на территорию Украины - это самоубийство", - говорит советник руководителя ОП Украины.

При этом Подоляк не отрицает того, что белорусы могут использовать летальное оружие.

"Я понимаю, что они сегодня могут использовать крылатые ракеты, но вы же понимаете, что если это приказ отдаст лично Лукашенко, то для него его головокружительная карьера "последнего диктатора" Европы закончится неожиданно", - сказал чиновник.

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Что заявил Лукашенко

26 мая самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко заявил на заседании с военным руководством, что Беларусь создаст оперативное командование своими войска на границе с Украиной.

Мотивы такого решения Лукашенко объяснил якобы угрозой со стороны Украины. По его словам, кроме фронтов со стороны Литвы и Польши, открылось новое направление - южное.

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Войска Беларуси у границы с Украиной

На территории республики Беларусь за последние два месяца было установлено передвижение ракетных комплексов Искандер к границе с Украиной. В белорусском государстве остается военная техника РФ, которая может передвигаться совместно с колонной военных РБ. При этом продолжаются запуски ракет из Беларуси по Украине.

24 мая в Генеральном штабе ВСУ предупредили об угрозе ракетных и авиаударов по Украины с территории Беларуси. Согласно данным военного командования, дивизион ракет Искандер-М перемещен в Брестскую область. Расстояние до украинской границы - 50 километров.

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война в Украине Беларусь Александр Лукашенко Михаил Подоляк
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