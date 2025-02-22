Европе придется отправить войска в Украину: Сотник описал выигрышный сценарий

Украина обескровлена и не сможет сама отвоевать оккупированные территории. Если европейские страны не введут свои войска в Украину, Путин доберется и до них.

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Европе придется вступить в войну в Украине, отмечает Сотник/ коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, Главред

Основные тезисы Сотника:

Европейским странам нужно ввести свои войска в Украину

Если они этого не сделают, Путин и Трамп могут дожать Украину

Если Украина "упадет", Путин пойдет войной на другие европейские страны

Европейским странам придется вступить в войну в Украине. Если они не сделают этого сейчас и Украина "упадет", то российский диктатор Владимир Путин не остановится и будет двигаться дальше, и тогда война выйдет за пределы Украины и доберется до других европейских государств.

Европе придется принимать серьезные решения. Об этом сказал главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник в интервью Главреду.

"В этом вопросе меня очень напрягает, что европейские страны говорят о том, что нужно дождаться прекращения боевых действий и лишь после этого вводить свои миротворческие войска в Украину. Но так не будет. Европу поставят в такое положение, когда будет или по-путински, или никак. Поэтому ей надо будет принимать решение, о котором сейчас даже думать не хочется", - сказал Сотник.

Он отметил, что решение о введении войск в Украину непопулярно в Европе, и европейцы хотят его избежать. Однако, по словам Сотника, другого решения он не видит.

"Европейским странам нужно собрать несколько военизированных корпусов: балтийский, польский, немецкий, французский, британский, чехословацкий, румынский и так далее. И вступить в войну на территории Украины. Разумеется, на стороне Украины", - подчеркнул он.

Сотник отметил, что европейским войскам не нужно будет заходить в Курскую область - это дело ВСУ. Им нужно помогать освобождать территорию Украины: Крым, Донбасс, оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей.

"Им нужно включаться в войну в воздухе, закрывать небо Украины. Не бомбить территорию России, а заниматься именно освобождением территории Украины и возвращением ее к границам 1991 года. Сейчас говорят, что это невозможно, что Украина не сможет отвоевать эти территории. Украина действительно не сможет этого сделать сама, у нее нет сил. Украина обескровлена. Но нужно понимать, что и Рашка тоже обескровлена, поэтому она и ползает перед Трампом. Путин требует от Трампа снять санкции. А Трамп говорит: "Да я не могу так быстро. Все же поймут, кто я такой. Я же должен немножко повилять". Как говорят трамписты, стиль у Трампа такой внезапный, непредсказуемый, ему свойственно внезапно менять позицию", - сказал Сотник.

Он подчеркнул, что Европе сейчас необходимо принять серьезное решение, иначе она позволит Путину вернуть влияние на Европу, забрать под свое крыло Польшу, заставить Финляндию выйти из НАТО.

"Путин вообще считает, что сможет расколоть и уничтожить НАТО, а также развалить Евросоюз. И ведь он может это сделать! Это ползучая история. Путин привык играть в длинную, и у него получается. Поэтому, если сейчас Европа не пойдет на то, о чем я сказал выше, то ползучим образом Путин с Трампом могут дожать Украину. И если так произойдет, Путин пойдет дальше. И вот тогда Европа встанет перед дилеммой: либо начать воевать с Россией, либо втереться и отползти к границам 1988 года", - сказал Сотник.

Смотрите интервью с Александром Сотником, в котором он рассказал, как РФ превращает США в союзника, и что дальше будет с войной в Украине:

Война в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, РФ запустила по Украине 162 дрона - погиб работник Укрзализныци, есть разрушения в четырех областях. Оккупанты массированно ударили по Украине дронами в ночь на субботу, пострадали 4 области. На своем рабочем месте погиб работник Укрзализныци.

Также ранее сообщалось, что Трамп разразился ультиматумом в адрес Украины. Соединенные Штаты рассчитывают на подписание с Украиной соглашения о редкоземельных металлах.

Напомним, в ISW назвали стратегию Путина для победы в войне против Украины. Путин пытается способствовать прекращению западной, в частности американской, поддержки Украины.

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Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

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