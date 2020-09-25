"Евросоюз - не банкомат": Боррель рассказал, о чем говорил с Зеленским

Встреча Владимира Зеленского с Жозепом Боррелем / president.gov.ua

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель рассказал об итогах своего визита в Киев и встрече с украинским руководством.

Как говорится в его заявлении, размещенном на сайте Евросоюза, стабильная, процветающая и демократическая Украина — лучший способ стабилизировать соседство с ЕС.

"Как я сказал президенту (Владимира Зеленскому, — ред.), Европейский Союз — это не благотворительная организация или банкомат: лучший способ для нас поддержать Украину — это помочь в реформировании страны. Но осуществить эти реформы могут только сами украинцы", — подчеркнул глава дипломатии ЕС.

В то же время он обратил внимание на то, что продолжение реформ критически важно для Украины.

"Наша поддержка будет продолжаться, но она также связана со срочной необходимостью укрепления законности и борьбы против коррупции", — указал европейский чиновник.

По словам Борреля, по оценкам наблюдателей, темп реформ в Украине замедлился, включая выполнение обязательств по Соглашению об ассоциации.

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"При этом президент Зеленский продолжает оставаться источником надежды: граждане все еще ожидают от него реформы и обещанные изменения, ради которых он был избран", — резюмировал европейский дипломат.

Напомним, ранее сообщалось о том, что получение Украиной до конца 2020 года второго транша кредита от Международного валютного фонда суммой в 0,7 млрд долларов США маловероятно.

Аналитики инвестиционного банка Morgan Stanley считают, что основная проблема с получением транша ‒ несколько нерешенных вопросов по программе Украины с МВФ.