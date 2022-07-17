"Финал войны будет однозначным": дипломат объяснил, когда Украина раздавит армию РФ

Дипломат объяснил, когда Украина сформирует кулак, который раздавит армию РФ/ Генштаб ВСУ

Страна-агрессор Россия продолжит шантажировать мир применением ядерного оружия. Сейчас российская властная верхушка понимает, что движется к проигрышу в войне, поэтому будет использовать такой шантаж как один из рычагов влияния.

Россия сейчас похожа на автомобиль, который движется без тормозов, и который можно остановить лишь лобовым ударом. Такое мнение высказал дипломат, бывший министр иностранных дел Украины (2007-2009 годы) Владимир Огрызко в эфире Радио НВ.

"Без сомнения будут (угрозы осуществить ядерный удар со стороны России – ред.). У этого режима нет другого способа существования, он не может остановиться. Это уже тот случай, когда двигатель заведен и машина поехала, но тормозов нет. И тормозом может быть только лобовой удар", – отмечает дипломат.

Он выразил надежду, что запланированная на ближайшее время встреча в формате Раймштайн и другие двусторонние договоренности помогут Украине собрать силы для такого лобового удара.

Дипломат также напомнил, что ленд-лиз, по которому Украина получит вооружение от США, полноценно заработает лишь в конце сентября – начале октября, то есть тогда, когда в Соединенных Штатах начнется новый финансовый год.

Читайте также"Путин проигрывает войну": Жданов заявил, что РФ не спасет перевод экономики на военные рельсыПоэтому на конец 2022 года Украина может иметь возможность сформировать тот кулак, который сможет раздавить российское войско.

"Это, конечно, для кого-то, возможно, пессимистический прогноз, потому что впереди еще несколько тяжелых месяцев, но это объективная оценка... Несмотря на эти следующие довольно сложные месяцы, финал для России будет однозначным – она получит по зубам и сильно", – подчеркнул дипломат.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска начали выходить из объявленной ранее оперативной паузы и пытаются возобновить свои наступательные действия на Донбассе. Накануне захватчики провели серию ограниченных наземных атак в направлении Славянска, Северска, трассы Бахмут – Лисичанск и Донецка.

Напомним, в России заявили, что собираются "нарастить действия армии РФ" на всех направлениях в Украине. При этом в России снова начали нагло прикрывать свои жестокие атаки на Украину, придумывая "масштабные обстрелы Донбасса" со стороны украинских сил.

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