Фокин объяснил, почему на Донбассе начался конфликт

Фокин назвал причину войны на Донбассе / УНИАН

Война на Донбассе началась из-за языкового вопроса, заявил заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Витольд Фокин.

Об этом Фокин рассказал интервью Украинскому радио.

По его мнению, именно языковой вопрос стал поводом для начала конфликта на Востоке Украины в 2014 году.

"С чего начинался конфликт на Донбассе? Предыдущая власть пообещала людям, что будут послабления в использовании государственного языка. Что им будет разрешено проводить деловые встречи, вести документацию и т.д. на русском языке. Я не вижу в этом ничего страшного", – сказал он.

При этом Фокин убежден, что языковая политика действующей в Украине власти "не совпадает с мнением подавляющего числа людей".

"Не считаемся ни с мнением Венецианской комиссии, ни с мнением международного сообщества, ни с мнением подавляющего большинства людей. Согласно официальной статистике, треть населения Украины говорит на русском языке. А если считать практику, то практически подавляющее большинство говорит на русском. Это хорошо или плохо? Я не считаю, что это хорошо, но давайте вспомним, что украинский язык притесняли на протяжении веков. И уже наивно полагать, что за какой-то год, или два, или пять, или десять можно дать возможность языку быть утвержденным в обществе", – сказал Фокин.

На замечание о том, что в Украине уже действует закон об украинском языке как единственном государственном, Фокин отметил, что его принимали люди, а людям "свойственно ошибаться". По его мнению, закон "противоречит Конституции".

Заявления Фокина – о чем сообщалось ранее: