Авиабомбы и танки: Франция поставит Украине оружие за счет российских активов

Вы узнаете:
- Франция ускорит передачу танков AMX-10RC и бронетранспортеров VAB
- Франция планирует удвоить производство авиационных бомб AASM к 2026 году
Франция предоставит Украине на 195 миллионов евро военную помощь, использовав проценты по замороженным российским активам. Об этом заявил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню в интервью La Tribune Dimanche.
По его словам, эти деньги будут использованы для поставки 155-мм артиллерийских снарядов и авиационных бомб AASM, которые используются на украинских истребителях Mirage 2000. Также Франция ускорит передачу легких танков AMX-10RC и бронетранспортеров VAB, ранее использовавшихся французскими военными.
Как пишет издание, на фоне геополитической нестабильности Франция вместе с союзниками усугубляет собственный оборонный потенциал. Лекарня назвал боеприпасы и радиоэлектронную борьбу ключевыми приоритетами на ближайшие годы. Он также отметил важность дронов, роботизацию войск, развитие искусственного интеллекта и космических технологий.
В частности, Лекорню заявил, что компания Dassault Aviation увеличит выпуск истребителей Rafale с двух в месяц в 2024 году до четырех-пяти в 2026 году.
Также французское правительство планирует удвоить производство авиационных бомб AASM к 2026 году, а выпуск противотанковых ракет MBDA (Akeron MP) удвоится уже в 2025 году.
Для этого французское правительство создает новые промышленные партнёрства с компаниями Thales, EOS, работающими в сфере оборонной и военной промышленности.
Военная помощь Украине - последние новости
Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп распорядился приостановить поставки американской военной помощи Украине после ссоры с украинским лидером Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. По словам чиновников и аналитиков, прекращение помощи может иметь катастрофические последствия для боевых возможностей Украины.
Позже премьер-министр Польши Дональд Туск на заседании правительства сказал, что информация с польской границы и хаба американской помощи в Ясенке подтверждает сообщения о приостановлении военной помощи США для Украины. Он отметил, что нет "никаких оснований" считать заявления американской стороны "просто словами".
Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что пауза в военной помощи Соединенных Штатов Украине - временная, и связана с событиями в Белом доме, которые произошли 28 февраля.
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