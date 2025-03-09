Авиабомбы и танки: Франция поставит Украине оружие за счет российских активов

На фоне геополитической нестабильности Франция вместе с союзниками усугубляет собственный оборонный потенциал.

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Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Le DL/Fabrice ANTERION

Вы узнаете:

Франция ускорит передачу танков AMX-10RC и бронетранспортеров VAB

Франция планирует удвоить производство авиационных бомб AASM к 2026 году

Франция предоставит Украине на 195 миллионов евро военную помощь, использовав проценты по замороженным российским активам. Об этом заявил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню в интервью La Tribune Dimanche.

По его словам, эти деньги будут использованы для поставки 155-мм артиллерийских снарядов и авиационных бомб AASM, которые используются на украинских истребителях Mirage 2000. Также Франция ускорит передачу легких танков AMX-10RC и бронетранспортеров VAB, ранее использовавшихся французскими военными.

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Как пишет издание, на фоне геополитической нестабильности Франция вместе с союзниками усугубляет собственный оборонный потенциал. Лекарня назвал боеприпасы и радиоэлектронную борьбу ключевыми приоритетами на ближайшие годы. Он также отметил важность дронов, роботизацию войск, развитие искусственного интеллекта и космических технологий.

В частности, Лекорню заявил, что компания Dassault Aviation увеличит выпуск истребителей Rafale с двух в месяц в 2024 году до четырех-пяти в 2026 году.

Также французское правительство планирует удвоить производство авиационных бомб AASM к 2026 году, а выпуск противотанковых ракет MBDA (Akeron MP) удвоится уже в 2025 году.

Для этого французское правительство создает новые промышленные партнёрства с компаниями Thales, EOS, работающими в сфере оборонной и военной промышленности.

Военная помощь Украине - последние новости

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп распорядился приостановить поставки американской военной помощи Украине после ссоры с украинским лидером Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. По словам чиновников и аналитиков, прекращение помощи может иметь катастрофические последствия для боевых возможностей Украины.

Позже премьер-министр Польши Дональд Туск на заседании правительства сказал, что информация с польской границы и хаба американской помощи в Ясенке подтверждает сообщения о приостановлении военной помощи США для Украины. Он отметил, что нет "никаких оснований" считать заявления американской стороны "просто словами".

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что пауза в военной помощи Соединенных Штатов Украине - временная, и связана с событиями в Белом доме, которые произошли 28 февраля.

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