ФСБ "сливает" украинским военным информацию о кадыровцах - Арестович

По словам Арестовича, российские спецслужбы "тихонько сливают" информацию про кадыровцев.
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Федеральная служба безопасности России приняла решение "раз и навсегда решить вопрос" Кадырова и его бойцов.
В эфире марафона на украинских телеканалах Арестович заявил, что ФСБ якобы решила "под шумок" решить вопрос с кадыровцами, поскольку они являются "силой, которая еще имеет значительное влияние" в России.
Для этого, по словам Арестовича, российские спецслужбы "тихонько сливают" информацию про кадыровцев Вооруженным силам Украины.
Война в Украине 2022
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.
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