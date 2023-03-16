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Гайдай сделал заявление про новую должность посла в Казахстане

16 марта 2023, 19:55
Сергей Гайдай отметил, что все может изменится в любой момент, если решит так президент Украины.
Сергей Гайдай, Кабмин
Сергей Гайдай, Кабмин / УНИАН, соцсети

Бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что может получить должность посла в Казахстане.

Он сообщил, что на его место, скорее всего, будет поставлен военный человек. А он тем временем займется другим "фронтом".

"Меня направят на другой "фронт", в этом случае, я надеюсь, что это будет дипломатическая работа в другом направлении. Скорее всего, это будет Казахстан. Об этом шла речь", - заявил Гайдай во время интервью с журналистом Василием Головановым.

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Однако он отметил, что все может измениться, если президент Украины Владимир Зеленский увидит его на другом направлении, по его словам, он без раздумий согласится с решением президента.

Отставка Сергея Гайдая - что известно

Отставка Сергея Гайдая связана с назначением его послом в Казахстане. По данным осведомленных источников, Казахстан должен предоставить агреману на назначение нового посла уже после проведения внеочередных парламентских выборов, запланированных на 19 марта.

Как пишет LB.ua, на место Гайдая Офис президента рассматривает несколько кандидатур среди военных.

Ранее СМИ писали, что сразу восемь министров украинского Кабмина оказались под угрозой отставки. Уже на следующем пленарном заседании Верховной Рады в феврале могут полететь министерские головы. Якобы кресло зашаталось даже под премьер-министром Денисом Шмыгалем.

25 января был уволен директор департамента закупок Министерства обороны Богдан Хмельницкий, который фигурирует в скандале относительно закупок продуктов для ВСУ по завышенным ценам.

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