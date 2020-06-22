Европа начала закачивать свой газ в украинские хранилища

Украина оказалась спасением для газового рынка Европы / УНИАН

Украинские газовые хранилища станут спасением для европейского рынка, поскольку в первой половине 2020 года Европа столкнулась с серьезным переизбытком газа на внутреннем рынке.

Как пишет Bloomberg, кризис вызван снижением спроса на топливо из-за пандемии коронавируса и теплыми зимами в последние годы.

К началу лета хранилища газа на северо-западе Европы оказались заполнены на 77 процентов против традиционных ежегодных 52 процентов, и в них продолжают закачивать голубое топливо. По причине переизбытка газа на рынке, полагают аналитики, цена на газ приблизились к антирекорду и может уйти в отрицательные значения.

В данной ситуации европейские трейдеры заинтересовались возможностями для хранения природного газа на Украине. Как сообщает компания Укртрансгаз, спрос на украинские хранилища в июне вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Почти в восемь раз увеличилось число европейских компаний, которые используют украинские мощности для хранения топлива. Если в 2019-м их было 7, то в июне 2020-го их насчитывается 54.

"У нас самая низкая стоимость хранения газа в Европе и привлекательные тарифы на транспортировку", — пояснили в Укртрансгазе.

По сведениям аналитиков, в Украине не заполнены 13 миллиардов кубических метров в хранилища, что составляет 13% от общего количества хранилищ в Европе. Если европейцы буду хранить газ в Украине, то такое решение снизит угрозу отрицательных цен на газ летом 2020 года. В случае отказа от использования украинских мощностей, газовые хранилища в Европе полностью заполнятся еще до конца августа.

В заполнении хранилищ нуждается не только ЕС, но и Украина. Это связано со снижением поставок сырья Газпромом. Помимо этого, хранение газа предоставит украинскому рынку дополнительный источник дохода, в котором страна очень нуждается.

Напомним, 4 июня в американском Сенате был зарегистрирован законопроект, который предусматривает дополнительные санкции против Северного потока-2. Цель инициативы – помешать достроить российский газопровод в Европе. От американского эмбарго может пострадать широкий перечень компаний, оказывающих различные услуги проекту Северный поток-2.

Как ранее сообщалось, санкции могут ударить и по государственным ведомствам Германии, в связи с этим в Бундестаге призвали немецкое правительство ввести ответные ограничения против США.