https://glavred.info/ukraine/gazeta-wyborcza-rasskazala-kak-ukrainskie-pogranichniki-ispolzuyut-tyazheloe-oruzhie-na-peredovoy-10638371.html Ссылка скопирована

Журналисты издания "Gazeta Wyborcza" Петр Андрусечко (Piotr Andrusieczko) и Михал Ольшевский (Michał Olszewski) рассказали об опыте использования бойцами Госпогранслужбы в боях с захватчиками тяжелого оружия, приобретенного при содействии поляков

Во время визита в Украину корреспонденты побывали в боевых подразделениях Государственной пограничной службы и лично убедились, что пограничники активно участвуют в боевых действиях на линии фронта, причем - с использованием тяжелого оружия.

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"Для чего пограничники выполняют задачи с применением артиллерии? Это требование времени. Также Государственная пограничная служба вынуждена реагировать на агрессию, которую Россия ведет против Украины. У пограничной службы сейчас есть артиллерия, но в начале полномасштабного вторжения, конечно, у нас не было таких ресурсов. Сейчас мы постоянно наращиваем наши возможности, чтобы наши люди могли выполнять свои задачи и уничтожать врага", - цитирует "Gazeta Wyborcza" представителя ГПСУ Андрея Демченко.

Издание рассказывает, что во время полномасштабного вторжения у пограничников также появилась реактивная артиллерия, целые подразделения используют разведывательные и FPV-дроны, гаубицы, ракетные установки. Недавно боевые подразделения ГПДСУ получили относительно небольшие буксируемые 128-мм пусковые установки RAK-SA-12 хорватского производства. Кроме того, они могут устанавливаться на военные внедорожники, что повышает их мобильность.

Собеседники "Wyborcza" подчеркнули, что боевая преемственность пограничных подразделений возможна благодаря сотрудничеству с поляками. О деталях партнерских отношений публично не разглашается, но известно, что фирма PHU Lechmar отвечает за часть поставок техники и боеприпасов.

Таким образом, "Gazeta Wyborcza" подтвердила факт эффективного сотрудничества польских поставщиков оружия с ГПСУ.

Последняя, закупая у поляков боеприпасы, в дальнейшем использует их в боях, а также для нужд Сил обороны, в частности, ВСУ. Упомянутая в публикации PHU Lechmar сертифицирована в НАТО, выступает надежным поставщиком, имеет многолетний опыт работы на рынке вооружения и боеприпасов, а также три года сотрудничает с Государственной пограничной службой Украины.

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