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Gazeta Wyborcza рассказала, как украинские пограничники используют тяжелое оружие на передовой

Олег Макаров
10 февраля 2025, 16:31
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Gazeta Wyborcza рассказала, как украинские пограничники используют тяжелое оружие на передовой

Журналисты издания "Gazeta Wyborcza" Петр Андрусечко (Piotr Andrusieczko) и Михал Ольшевский (Michał Olszewski) рассказали об опыте использования бойцами Госпогранслужбы в боях с захватчиками тяжелого оружия, приобретенного при содействии поляков

Во время визита в Украину корреспонденты побывали в боевых подразделениях Государственной пограничной службы и лично убедились, что пограничники активно участвуют в боевых действиях на линии фронта, причем - с использованием тяжелого оружия.

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Gazeta Wyborcza рассказала, как украинские пограничники используют тяжелое оружие на передовой

"Для чего пограничники выполняют задачи с применением артиллерии? Это требование времени. Также Государственная пограничная служба вынуждена реагировать на агрессию, которую Россия ведет против Украины. У пограничной службы сейчас есть артиллерия, но в начале полномасштабного вторжения, конечно, у нас не было таких ресурсов. Сейчас мы постоянно наращиваем наши возможности, чтобы наши люди могли выполнять свои задачи и уничтожать врага", - цитирует "Gazeta Wyborcza" представителя ГПСУ Андрея Демченко.

Издание рассказывает, что во время полномасштабного вторжения у пограничников также появилась реактивная артиллерия, целые подразделения используют разведывательные и FPV-дроны, гаубицы, ракетные установки. Недавно боевые подразделения ГПДСУ получили относительно небольшие буксируемые 128-мм пусковые установки RAK-SA-12 хорватского производства. Кроме того, они могут устанавливаться на военные внедорожники, что повышает их мобильность.

Gazeta Wyborcza рассказала, как украинские пограничники используют тяжелое оружие на передовой

Собеседники "Wyborcza" подчеркнули, что боевая преемственность пограничных подразделений возможна благодаря сотрудничеству с поляками. О деталях партнерских отношений публично не разглашается, но известно, что фирма PHU Lechmar отвечает за часть поставок техники и боеприпасов.

Gazeta Wyborcza рассказала, как украинские пограничники используют тяжелое оружие на передовой

Таким образом, "Gazeta Wyborcza" подтвердила факт эффективного сотрудничества польских поставщиков оружия с ГПСУ.

Последняя, закупая у поляков боеприпасы, в дальнейшем использует их в боях, а также для нужд Сил обороны, в частности, ВСУ. Упомянутая в публикации PHU Lechmar сертифицирована в НАТО, выступает надежным поставщиком, имеет многолетний опыт работы на рынке вооружения и боеприпасов, а также три года сотрудничает с Государственной пограничной службой Украины.

Gazeta Wyborcza рассказала, как украинские пограничники используют тяжелое оружие на передовой

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