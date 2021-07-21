Газовая атака и кавказец с пистолетом: на Крещатике случилась массовая драка, досталось и очевидцам

Массовая драка в метро Киева / Скриншот

На станции киевского метро "Крещатик" подрались пассажирами. В ходе разбоя был распылен слезоточивый газ. Люди упали в панику. На станции пришлось подключать дополнительную вентиляцию.

Соответствующее видео появилось в Telegram-канале "Perepichka News".

Несмотря на то, сама драка произошла на станции, поскольку там некоторое время стоял поезд с открытыми дверьми, запах газа проник внутрь вагона и у пассажиров начали болеть глаза.

"Не трите глаза!", - кричили люди в вагоне.

Сообщение о правонарушении в полицию не поступали. Копы узнали о произошедшем во время мониторинга интернета.

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Позже в Отделе коммуникации столичной полиции подтвердили эту информацию и заявили, что "между двумя группами парней возник конфликт, который перерос в драку с применением слезоточивого газа, а обстоятельства происшествия устанавливаются". Также в полиции добавили, что по данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины, за что предусматрено наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до четырех лет.

Тем временем, СМИ пишут, что драка случилась между "левыми" и "правыми". В частности, националисты утверждают, что на них напали по дороге на суд к своему соратнику. Парни подрались и распылили газ, однако случайный прохожий якобы кавказец попытался самостоятельно урегулировать конфликт пистолетом.

Напомним, в Киеве в ночь на понедельник, 19 июля, произошел конфликт с поножовщиной между двумя мужчинами возле ТРЦ "Гулливер".

По словам очевидцев, записавших видео, стычка произошла возле входа в торговый центр и началась со словесной перепалки, переросшей в толчки. Далее один из конфликтующих достал нож и пырнул своего оппонента, сильно повредив тому сухожилия. Причина инцидента пока точно неизвестна.

Врачи с трудом остановили кровотечение. Нападавшего с ножом быстро нашли и задержали сотрудники полиции.