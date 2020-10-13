Где и как пройдет опрос Зеленского: стали известны подробности

Во время выборов пройдет всеукраинский опрос / УНИАН

Всенародный опрос, анонсированный президентом Владимиром Зеленским, состоится в день местных выборов 25 октября в виде голосования своеобразными "бюллетенями".

Об этом бывший народный депутат Сергей Лещенко рассказал в своем Telegram-канале.

По его словам, "голосование" будет добровольным и будет проходить за пределами избирательных участков.

"Не в рамках избирательных участков, а в урны волонтеров возле участков. Голосование является добровольным", - рассказал Лещенко.

По его словам, первый вопрос, который Зеленский выносит на всеукраинский опрос в день местных выборов, будет озвучен в среду, 14 октября. В последующем будут озвучивать по одному вопросу в день.

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5 важных вопросов от Зеленского: