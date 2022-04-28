Генерал озвучил три возможных сценария войны: полностью Украину устраивает только один из них

Генерал озвучил три возможных сценария войны / Фото УНИАН

Высшее руководство России может прибегнуть к нескольким возможным сценариям развития военных действий в Украине.

Генерал армии Украины, глава Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж рассказал, что таких вариантов есть три, пишет "Апостроф"

Так, при первом: на каком-то этапе, когда президент РФ Владимир Путин еще не до конца проиграл, он будет идти на переговорный процесс и попытается закрепить какую-нибудь видимость победы. Однако при освобождении украинских территорий, ведь Украина однозначно не согласится ни на какие другие сценарии и с гарантиями безопасности от государств-партнеров.

По второму сценарию, который будет самым сложным и наихудшим, Путин вообще потеряет перспективу и договоренности, будет идти в атаку, бросая последние военные резервы.

Читайте такжеВойна в Украине может затянуться на 1,5 года: Джонсон дал пугающий прогнозПо третьему сценарию развития событий, у президента РФ возникнут проблемы с его окружением. Такое развитие не гарантировано, но возможно, ведь Путин ведет и российское общество, и имеющуюся у него элиту на большой крах и ответственность: юридическую, а то и физическую.

Война России против Украины

Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил о военном вторжении на территорию Украины. Российские оккупанты не смогли решить свои задачи, после чего переключились на захват всех районов Донбасса. Чтобы, похоже, создать видимость "победы" в глазах россиян.

Советник главы ОП Алексей Арестович ранее заявил, что первая фаза наступления России на Донбасс уже началась. Вторую фазу они попытаются начать тогда, когда прибудет подкрепление. Атаки идут с северного и южного направлений.

Британская разведка информировала, что на Донбассе ожидается усиление военных действий. Обострение может произойти в ближайшие 2-3 недели. По информации британцев, россияне попытаются продвинуться в Краматорске, а также будут вести бои за юг в Херсоне и Николаеве.

Журналист Сергей Гармаш полагает, что если Украина одержит победу над Россией на Донбассе, силы украинской обороны должны гнать оккупантов до самой российской территории. Пока российское государство существует в своей имперской форме, покоя Украине не будет.

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