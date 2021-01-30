Генерал-разведчик назвал цель российского форума в Донецке

Россия будет ссылаться на результаты форума в Донецке во время переговоров по Донбассу, спрогнозировал Николай Маломуж / Главред

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж считает, что российский форум в подконтрольном боевикам Донецке является одним из способов давления на Киев.

Москва будет ссылаться на результаты мероприятия во время переговоров по Донбассу на разных уровнях, рассказал эксперт Главреду.

По его мнению, Россия может использовать результаты форума во время переговоров в нормандском формате (Украина, Россия, Германия и Франция).

"…РФ будет ссылаться на результаты форума, на котором присутствовали "авторитетные" представители России, и настаивать на "позиции общественности" как в переговорах между двумя странами на уровне контактных групп и на уровне представителей президентов, так и с международными партнерами в рамках нормандского (формата – Ред.)", – предупредил генерал.

Напомним, 28 января в Донецке начался двухдневный форум "Русский Донбасс", который организовали подконтрольные России боевики.

Мероприятие посетили ряд российских политиков, в частности депутаты Госдумы. Также на форуме были известные российские пропагандисты, в том числе главред телеканала Russia Today Маргарита Симоньян.

Итоги форума такие – боевики хотят взять под контроль всю территорию Донбасса и максимально интегрироваться в РФ.