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Генерал СБУ назвал смертельную угрозу для жителей Донбасса

13 апреля 2021, 19:34
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Вовк считает преувеличением прогнозы украинских чиновников по срокам разминирования Донбасса.

Мины, предупреждение
Сколько лет нужно на разминирование Донбасса / flickr.com/photos/ministryofdefenceua

Генерал СБУ Василий Вовк заявил, что одной из основных проблем на Донбассе остается разминирование территорий.

По его словам, мины несут огромную угрозу населению, некоторые из них невозможно уничтожить без подрыва.

"Был бы мир, была бы тишина, я думаю, даже без помощи наших западных партнеров у нас есть возможности, чтобы как можно скорее разминировать территории и привести в порядок украинскую землю. Это первое. Второе – ситуация, которая складывается на востоке Украины, несет опасность уже сегодня определенному населению, так как минирование происходит по новым технологиям, мины несут большую опасность, они без подрыва уже не обезвреживаются", - отметил генерал СБУ, передает Украина 24.

Вовк считает преувеличением прогнозы украинских чиновников по срокам разминирования 50-70 лет.

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Ранее вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников прогнозировал, что на разминирование ОРДЛО потребуется около 25-30 лет.

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Ситуация на Донбассе - о чем ранее сообщал Главред:

  • 26 марта российские незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции ООС на Донбассе вблизи Шумов. В результате вражеского огня погибли 4 украинских военных.
  • 6 апреля боевики атаковали украинских военных на Донбассе. В результате минометного обстрела и подрыва военного автомобиля погибли двое военнослужащих ВСУ.
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что война с Украиной невозможна, и никто не рассматривает такую возможность. По словам Пескова, обострение на Донбассе не означает, что Россия будет двигаться к войне.

война на Донбассе Василий Вовк
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