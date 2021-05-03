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Генерал ВСУ сравнил стягивание российских войск с 2014 годом

3 мая 2021, 07:30

Сегодня у России цель одна - показать готовность к военному решению ситуации, которая может возникнуть по желанию ее военного или политического руководства.

Российские войска
Генерал ВСУ сравнил стягивание российских войск с 2014 годом / Reuters

Стягивание российских войск к границам Украины схоже с ситуацией 2014 года. Тогда Кремль пытался демонстрировать военное влияние на руководство Украины, рассказал командующий Объединенных сил ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев. Также он назвал цель скопления войск РФ у границ нашей страны в 2021 году.

"В 2014 году вооруженные силы России были накоплены вдоль государственной границы с Украиной для демонстрации военного влияния на руководство Украины. Такая же ситуация произошла и в этот период", – сказал Наев, сообщает Командование объединенных сил ВСУ.

По его словам, произошло накопление с 28 батальонных тактических групп к более чем 50.

Соответственно, цель таких действий – это демонстрация военного присутствия вокруг государственной границы Украины на тех направлениях, которые, возможно, будут угрожающими относительно украинских Вооруженных сил, добавил командующий ОС.

"Цель одна – показать готовность к военному решению ситуации, которая может возникнуть по желанию их военного или политического руководства",– подчеркнул генерал ВСУ.

Российские войска у границ Украины – о чем сообщалось ранее:

  • Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сделал заявление, согласно которому Россия подводит войска к границам Украины, мотивируя свои действия планами по новым военным маневрам Запад 2021.
  • Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о возвращении войск Южного и Западного военных округов в места их постоянной дислокации. Мероприятия начались 23 апреля. Россия начала отводить военные подразделения от границ Украины.
  • Президент Украины Владимир Зеленский 27 апреля побывал на передовых позициях украинской армии на админгранице с оккупированным Крымом. Он заявил, что отвод российских войск не означает, что Россия не сможет в любой момент их снова вернуть к границе с Украиной.

ВСУ российские войска Сергей Наев новости Украины
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