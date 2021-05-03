Генерал ВСУ сравнил стягивание российских войск с 2014 годом / Reuters

Стягивание российских войск к границам Украины схоже с ситуацией 2014 года. Тогда Кремль пытался демонстрировать военное влияние на руководство Украины, рассказал командующий Объединенных сил ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев. Также он назвал цель скопления войск РФ у границ нашей страны в 2021 году.

"В 2014 году вооруженные силы России были накоплены вдоль государственной границы с Украиной для демонстрации военного влияния на руководство Украины. Такая же ситуация произошла и в этот период", – сказал Наев, сообщает Командование объединенных сил ВСУ.

По его словам, произошло накопление с 28 батальонных тактических групп к более чем 50.

Соответственно, цель таких действий – это демонстрация военного присутствия вокруг государственной границы Украины на тех направлениях, которые, возможно, будут угрожающими относительно украинских Вооруженных сил, добавил командующий ОС.

"Цель одна – показать готовность к военному решению ситуации, которая может возникнуть по желанию их военного или политического руководства",– подчеркнул генерал ВСУ.

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