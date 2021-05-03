Генерал ВСУ сравнил стягивание российских войск с 2014 годом

Сегодня у России цель одна - показать готовность к военному решению ситуации, которая может возникнуть по желанию ее военного или политического руководства.
Стягивание российских войск к границам Украины схоже с ситуацией 2014 года. Тогда Кремль пытался демонстрировать военное влияние на руководство Украины, рассказал командующий Объединенных сил ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев. Также он назвал цель скопления войск РФ у границ нашей страны в 2021 году.
"В 2014 году вооруженные силы России были накоплены вдоль государственной границы с Украиной для демонстрации военного влияния на руководство Украины. Такая же ситуация произошла и в этот период", – сказал Наев, сообщает Командование объединенных сил ВСУ.
По его словам, произошло накопление с 28 батальонных тактических групп к более чем 50.
Соответственно, цель таких действий – это демонстрация военного присутствия вокруг государственной границы Украины на тех направлениях, которые, возможно, будут угрожающими относительно украинских Вооруженных сил, добавил командующий ОС.
"Цель одна – показать готовность к военному решению ситуации, которая может возникнуть по желанию их военного или политического руководства",– подчеркнул генерал ВСУ.
Российские войска у границ Украины – о чем сообщалось ранее:
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сделал заявление, согласно которому Россия подводит войска к границам Украины, мотивируя свои действия планами по новым военным маневрам Запад 2021.
- Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о возвращении войск Южного и Западного военных округов в места их постоянной дислокации. Мероприятия начались 23 апреля. Россия начала отводить военные подразделения от границ Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский 27 апреля побывал на передовых позициях украинской армии на админгранице с оккупированным Крымом. Он заявил, что отвод российских войск не означает, что Россия не сможет в любой момент их снова вернуть к границе с Украиной.