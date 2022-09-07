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Генералы РФ сбежали из Херсона, "элитные" спецподразделения Путина оказались в ловушке – разведка

7 сентября 2022, 15:03

Кремль отправляет свои "элитные" войска в Херсонскую область, чтобы попытаться удержать оккупированный регион.

Херсон ВСУ войска РФ
Россия не хочет добровольно сдавать оккупированный Херсон - разведка / Коллаж Людмила Денисова, УНИАН, Reuters

Российские генералы незадолго до начала контрнаступления сил обороны Украины сбежали с оккупированного Херсона и оставили там свои подразделения. Военные РФ, которые находятся на правом берегу Днепра, попали в ловушку. Москва перебрасывает свои "элитные" подразделения в Херсонскую область и будет пытаться всеми силами удержать регион. Однако у захватчиков колоссальные проблемы.

Как сообщает 24 канал со ссылкой на свои источники в разведке, еще до начала контрнаступательной операции ВСУ в Херсонской области российские генералы быстро сбежали из Херсона. В оккупированном городе остались их солдаты. Вражеская группировка на правом Берегу Днепра обречены.

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В разведке считают, что российское руководство отправляет своих военных на верную смерть. Отступать и сдать Херсонскую область, с гораздо меньшими потерями, они не хотят.

Чтобы усилить свою группировку в регионе, они перебрасывают туда свои резервы. Но если мосты окончательно будут сокрушены, вывести оттуда войска будет невозможно.

Если ВСУ освободят Херсонщину, это станет огромной "политической оплеухой" для России. Поэтому Кремль бросает туда элитные войска. Они не щадят ни техники, ни личного состава.

Кроме того, в ловушке и боевики "ЛДНР", которых также отправляют в Херсонскую область. Обещают отправить на юг Украины подкрепление в случае усиления украинского контрнаступления. Но доставить туда войска в том случае, если ВСУ укрепят свой огневой контроль, будет уже невозможно.

Подчеркивается, что у оккупантов на Херсонщине заканчиваются боеприпасы и продовольствие. Российские солдаты требуют перевести их на другой берег Днепра. Сопротивление подавляется, и для этого командованию РФ приходится тратить еще больше сил.

Армия Украины контрнаступает в Херсонской области

ВСУ проводят контрнаступательные действия против российских войск в Херсонской области. Вражеские военные подразделения вытесняются с временно захваченных ими позиций. Ранее был освобожден населенный пункт Высокополье, где уже установили флаг Украины.

Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк сказала, что усилиями ВСУ все мосты на Херсонщине, которыми оккупанты пользовались для обеспечения своих сил, уже в состоянии непригодности. ВСУ сокрушили три вражеских переправы.

Советник ОП Алексей Арестович рассказал о деоккупации села Ольгино в Херсонской области. Населенный пункт расположен севернее Высокополья. По словам Арестовича, есть и другие освобожденные пункты. Группировка россиян на правом берегу Днепра попала в оперативное окружение.

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ВСУ войска России Херсонская область война России и Украины
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