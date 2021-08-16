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Гибель мэра Кривого Рога: в полиции назвали еще одну версию трагедии

16 августа 2021, 11:32
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По предварительным данным, посторонних людей на территории дома Павлова не заметили. Видео с камер наблюдений сейчас прорабатывают эксперты.

Представители Нацполиции дали брифинг по расследованию гибели мэра Кривого Рога / скриншот

Полиция рассматривает три версии гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова - убийство, самоубийство, неосторожное обращение с оружием. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Анатолий Щадилов на брифинге 16 августа.

По его словам, видео с камер наблюдений прорабатывают. Как оно попало в соцсети, полиция не знает. При этом отмечается, что, по предварительным данным, посторонних людей на территории дома Павлова не заметили.

Жена покойного мэра Кривого Рога вернулась из отпуска, с ней работают следователи. На вопрос о том, поступали ли к Павлову какие-либо угрозы, представитель Нацполиции сообщил, что правоохранителям пока что ничего неизвестно.

Смерть Павлова наступила примерно в 6-7 утра в воскресенье, 15 августа. Он погиб в результате одного огнестрельного ранения из охотничьего ружья – карабина.

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На вопрос журналиста о том, рассматривают ли версию доведения до самоубийства, кроме трех уже озвученных, заместитель начальника полиции в Днепропетровской области Олег Слипчук сказал: "Да, не исключается и такая версия".

"Любая версия будет сейчас рассматриваться и проверяться. Относительно изъятого оружия назначена комплексная экспертиза", - сообщил он.

Гибель мэра Кривого Рога Константина Павлова - о чем ранее писал Главред:

  • 15 августа в селе Вольное вблизи Кривого Рога было найдено тело мэра города Константина Павлова. Его обнаружили на веранде дома. Рядом было ружье.
  • Советник погибшего мэра Кривого Рога Андрей Гальченко рассказал, что Павлов перестал выходить на связь, тогда советник прислал к нему помощника. Тот, увидев тело, вызвал полицию. По словам Гальченко, у мэра Кривого Рога было зарегистрированное оружие. Оно внешне похоже на то, которое нашли рядом с покойным. Охраны у мэра не было. Его семья в момент трагедии находилась на отдыхе.
  • Министерство внутренних дел Украины рассматривает три версии гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова: самоубийство, убийство, неосторожное обращение с оружием.
  • В полиции возбудили уголовное дело из-за трагической гибели мэра Кривого Рона Константина Павлова - сейчас устанавливаются все обстоятельства его смерти.
  • Глава государства Владимир Зеленский отреагировал на гибель мэра Кривого Рога Константина Павлова. Он планирует собрать совещание с силовиками, чтобы заслушать отчет по этому инциденту.
  • Видео с камер видеонаблюдения из дома Павлова попало в Сеть. На кадрах видно, как мэр ходит с ружьем по комнате. Он заметно нервничал, много курил и с кем-то переписывался по телефону.
  • После этого он долго сидел, а потом приставил ствол к туловищу и выстрелил. К слову, время на камерах сбито, из видео вырезан фрагмент.
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