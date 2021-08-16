Гибель мэра Кривого Рога: в полиции назвали еще одну версию трагедии

Представители Нацполиции дали брифинг по расследованию гибели мэра Кривого Рога / скриншот

Полиция рассматривает три версии гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова - убийство, самоубийство, неосторожное обращение с оружием. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Анатолий Щадилов на брифинге 16 августа.

По его словам, видео с камер наблюдений прорабатывают. Как оно попало в соцсети, полиция не знает. При этом отмечается, что, по предварительным данным, посторонних людей на территории дома Павлова не заметили.

Жена покойного мэра Кривого Рога вернулась из отпуска, с ней работают следователи. На вопрос о том, поступали ли к Павлову какие-либо угрозы, представитель Нацполиции сообщил, что правоохранителям пока что ничего неизвестно.

Смерть Павлова наступила примерно в 6-7 утра в воскресенье, 15 августа. Он погиб в результате одного огнестрельного ранения из охотничьего ружья – карабина.

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На вопрос журналиста о том, рассматривают ли версию доведения до самоубийства, кроме трех уже озвученных, заместитель начальника полиции в Днепропетровской области Олег Слипчук сказал: "Да, не исключается и такая версия".

"Любая версия будет сейчас рассматриваться и проверяться. Относительно изъятого оружия назначена комплексная экспертиза", - сообщил он.

Гибель мэра Кривого Рога Константина Павлова - о чем ранее писал Главред: