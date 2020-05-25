Крупный агробизнес и коррупционные скандалы: что известно о погибшем нардепе Давиденко

Давиденко был аграрным бароном, и долго строил свой бизнес / Фото: Униан

Народный депутат Валерий Давиденко, которого нашли застреленным в туалете собственного офиса в Киеве, в бизнесе был весьма известной фигурой, а во времена управления страной Виктором Януковичем занимал должность замминистра агрополитики.

Давиденко родился в селе Носовка Черниговской области в семье колхозников. На заре карьеры и сам работал разнорабочим в колхозе. После смерти у него остались гражданская жена и две дочери.

Стремительная карьера из заробитчан в агробароны

Давиденко получил образование в Украинском университете пищевых технологий по специальности инженер-механик оборудования пищевых производств. Благодаря преподавателям вуза сразу занял должность директора ЗАО Агропрофит. Затем сменил несколько профессий и даже в начале 2000 годов ездил на заработки за границу.

В 2003 году Давиденко с партнерами взяли в аренду большое количество земли, так возникло предприятие Агродом, которое позже переросло в настоящую агроимперию. На юге Черниговской области у Давиденко есть десятки тысяч гектар земли, сахарный завод и другие активы. В крупные бизнесмены он выбился уже во времена президента-беглеца Януковича.

Партнер людей Януковича и член команды Порошенко

В 2007 году Давиденко вместе со своим партнером Юрием Колобовым, которые впоследствии станет министром финансов в правительстве Николая Азарова, стал совладельцев Террабанка. Знакомство с Колобовым дало свои плоды и бизнес агробарона начал превращаться в империю после получения должности замминистра агрополитики. Также в бизнесе он был связан с одиозным олигархом Сергеем Курченко.

Давиденко в министерстве возглавлял набсовет Государственной продовольственно-зерновой компании Украины, что привело к многомиллиардным финансовым претензиям со стороны Китая из-за кредита на 3 млрд долларов в обмен на поставки зерна. Уволил Давиденко уже премьер Арсений Яценюк, однако коррупционный скандал так и остался без должного расследования.

В 2014 Давиденко буквально купил округ в Черниговской области, был избран в Верховную Раду и вступил в пропрезидентскую БПП. За время работы в парламенте он не подал ни единого законопроекта, не выполнил ни одного обещания и почти не принимал участие в голосованиях.

Переписал бизнес на маму

Давиденко после избрания народным депутатом все свои активы переписал на маму. В частности, акции французской фирмы AGROREGION и десятков других фирм, преимущественно сельскохозяйственного направления деятельности. У политика даже есть частный таможенный пост в поселке Козелец, открытый после того, как он поспособствовал закрытию государственного поста в Чернигове.

Читайте такжеПогибший нардеп Давиденко одолжил неизвестному 1,5 миллиона долларовВ декларации Давиденко, несмотря на крупный аграрный бизнес, всегда показывал себя человеком небогатым. На него записаны дом, квартира и гараж, а также коллекция элитных часов. У гражданской жены Людмилы Нестеренко, как и у мамы Давиденко, имущества гораздо больше – несколько квартир, земельные участки и дорогие автомобили.

После смены власти бизнесмен снова попал в Раду, однако по округу в Черниговской области как самовыдвиженец, где впоследствии вступил в группу Доверие.

Гибель нардепа Давиденко

Напомним, в субботу, 23 мая, в своем офисе обнаружен мертвым народный депутат Украины Валерий Давыденко. Труп нардепа нашли с огнестрельным ранением.

Позже начато уголовное производство по факту смерти народного депутата. Полиция основной версией гибели Давиденко назвала самоубийство.

Также обнародованы новые фотографии с места гибели народного депутата от группы Доверия Валерия Давыденко, которого обнаружили в его офисе с простреленной головой.