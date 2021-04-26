Гладковский-младший сам пришел в САП, ему вручили обвинение - СМИ

Игорь Гладковский ранее был объявлен в розыск / УНИАН

Сын бывшего первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь, который является одним из подозреваемых по делу Оптимумспецдеталь, 26 апреля сам пришел в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

В САП ему вручили обвинительный акт. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова спикера ведомства Ольги Постолюк.

"Он (Игорь Гладковский, - ред.) сегодня добровольно явился в САП. Ему вручен обвинительный акт", - заявила Постолюк.

Она отметила, что Гладковский-младший не был задержан.

Как пишет телеграм-канал Pavlovskynews, правоохранители подтвердили возвращение Гладковского-младшего.

"Возвращение фигуранта громкого дела связано с его желанием пойти на сделку с правоохранителями, поэтому его не задерживали", - говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, по данным СМИ, Игорь Гладковский прошлой ночью вернулся в Украину. Он прибыл в страну рейсом из Франкфурта. На посту в аэропорту Борисполь его остановили пограничники на пять – семь минут, но в дальнейшем отпустили. Источник отметил, что вместе с ним летел и Олег Гладковский.

Дело Гладковских - о чем ранее писал Главред: