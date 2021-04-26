Хищения в оборонке: Гладковский-младший вернулся в Украину – СМИ

Игорь Гладковский объявлен в розыск/ Фото: скриншот из видео

Сын бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского Игорь вернулся в Украину. На днях Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) объявило его в розыск в рамках дела о хищениях в оборонной отрасли.

О возвращении в страну Гладковского-младшего пишет РБК-Украина со ссылкой на собственные источники. По данным издания, Гладковский прибыл в страну рейсом из Франкфурта. На посту в аэропорту Борисполь его остановили пограничники на пять – семь минут, но в дальнейшем отпустили. Источник отметил, что вместе с ним летел и Олег Гладковский.

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