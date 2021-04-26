Хищения в оборонке: Гладковский-младший вернулся в Украину – СМИ

Игорь Гладковский прибыл в страну рейсом из Франкфурта. По данным СМИ, вместе с ним летел и его отец - бывший первый зам секретаря СНБО Олег Гладковский.
Сын бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского Игорь вернулся в Украину. На днях Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) объявило его в розыск в рамках дела о хищениях в оборонной отрасли.
О возвращении в страну Гладковского-младшего пишет РБК-Украина со ссылкой на собственные источники. По данным издания, Гладковский прибыл в страну рейсом из Франкфурта. На посту в аэропорту Борисполь его остановили пограничники на пять – семь минут, но в дальнейшем отпустили. Источник отметил, что вместе с ним летел и Олег Гладковский.
Дело Гладковских - о чем ранее писал Главред:
- Скандал вокруг поставок комплектующих на военные заводы в 2019 году стал причиной отставки Олега Гладковского и увольнения ряда руководителей предприятий концерна Укроборонпром.
- 17 октября 2019 года Гладковского-старшего в аэропорту Борисполь задержали детективы НАБУ при попытке выехать из страны. 18 октября ему сообщили о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением и декларировании недостоверной информации. 21 октября семья внесла за Гладковского залог, он покинул СИЗО.
- Подозрение Гладковскому-младшему вручили 21 декабря 2020 года. А уже 28 декабря расследование в отношении него завершили.
- 22 апреля 2021 года НАБУ объявило в розыск Игоря Гладковского ‒ сына бывшего первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского.
- По данным следствия, он вместе с еще рядом лиц в 2015–2017 годах реализовал коррупционную схему по поставке товаров неизвестного происхождения предприятиям госконцерна Укроборонпром с использованием ООО Оптимумспецдеталь и других предприятий. По этой схеме Гладковский-младший получал около 50% от общей суммы незаконно полученной прибыли. Только по одному договору он мог получить 950 тыс. грн.
- В рамках расследования установлено, что за время действия схемы госконцерну Укроборонпром поставили товаров на сумму около 165 млн грн, при этом в бюджет не поступило более 49 млн грн.
- 22 апреля 2021 года стало известно, что Олег Гладковский подает в суд на Национальное антикоррупционное бюро. Он просит дать правовую оценку "преследованию его семьи".
Автор: Анна Багрий