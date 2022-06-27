"Глянь, что ты натворил!": бойцы ВСУ веселятся на фоне пылающих складов оккупантов на Луганщине

Бойцы ВСУ веселятся на фоне пылающих складов оккупантов на Луганщине / скриншот

На Луганщине ВСУ ударили по складах российских оккупантов. Столбы дыма были видны за километры.

Тем временем наши бойцы решили записать видео, на котором допустили, что оккупанты сами виновны в пожарах.

"Тебе говорили нечего курить? Глянь, что ты наделал! Бычок на позиции кинул?", - шутит боец за кадром.

В ответ боец с позывным "Тель-Авив" начал в шутку оправдываться.

"Я думаю пора еще раз [ударить - неценз] туда, пусть догорают!", - добавил второй боец.

Напомним, первый пожар вспыхнул в Зимогорье, которое находится под временной оккупацией российских захватчиков. Склад расположен в 50 километрах от позиции украинских воинов.

Под оккупированным Алчевском горит еще один склад с боеприпасами врага. Предварительно известно, что ВСУ ударили по нем из РСЗО HIMARS.

Также мы сообщали, что в Харьковской области ВСУ ударили по пункту управления российских оккупантов. В результате успешной атаки был ликвидирован личный состав армии РФ.

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