"Глянь, что ты натворил!": бойцы ВСУ веселятся на фоне пылающих складов оккупантов на Луганщине

Наши защитники "дали жару" российским захватчикам.
На Луганщине ВСУ ударили по складах российских оккупантов. Столбы дыма были видны за километры.
Тем временем наши бойцы решили записать видео, на котором допустили, что оккупанты сами виновны в пожарах.
"Тебе говорили нечего курить? Глянь, что ты наделал! Бычок на позиции кинул?", - шутит боец за кадром.
В ответ боец с позывным "Тель-Авив" начал в шутку оправдываться.
"Я думаю пора еще раз [ударить - неценз] туда, пусть догорают!", - добавил второй боец.
Напомним, первый пожар вспыхнул в Зимогорье, которое находится под временной оккупацией российских захватчиков. Склад расположен в 50 километрах от позиции украинских воинов.
Под оккупированным Алчевском горит еще один склад с боеприпасами врага. Предварительно известно, что ВСУ ударили по нем из РСЗО HIMARS.
Также мы сообщали, что в Харьковской области ВСУ ударили по пункту управления российских оккупантов. В результате успешной атаки был ликвидирован личный состав армии РФ.
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