'Город - символ мужества украинцев': глава немецкого МИД внезапно приехала в Харьков

Бербок стала первой немецкой чиновницей такого ранга, которая посетила Харьков с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Глава немецкого МИД Анналена Бербок внезапно приехала в Харьков / коллаж фото УНИАН

Руководитель Министерства иностранных дел ФРГ Анналена Бербок внезапно, во вторник, 10 января, прибыла с официальным визитом в Харьков. Об этом сообщает агентство DPA.

Во время визита, который был тайным из соображений безопасности, Бербок сопровождали руководитель Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и посол Украины в ФРГ Алексей Макеев.

Бербок стала первой немецкой чиновницей такого ранга, которая посетила Харьков с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Кроме того, она является первым министром иностранных дел западной страны, приехавшим в Харьков после начала российской военной агрессии.

"Этот город является и символом абсолютного безумия российской агрессивной войны, и одновременно символом невероятной стойкости и мужества украинцев", − цитирует Бербок журналистка немецкого издания Spiegel Марина Корнбаки.

Танки Leopard для Украины

Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что после передачи Украине БМП Marder следует ожидать поставок танков Leopard. Она отметила, что подобные решения стали возможными в результате смены правительством Германии своей позиции.

В Финляндии отметили, что Хельсинки готовы предоставить Украине свои танки Leopard. В финском государстве напомнили о своем соседстве с агрессором Россией и выразили готовность передать только часть боевых машин.

Заместитель главы Бундестага Катрин Геринг-Эккардт полагает, что кроме БМП Marder Украине следует поставить и танки Leopard. Ее поддержал и коллега, вице-канцлер Вольфганг Кубики. Впрочем, политики считают, что передача танков должна быть согласована с НАТО.

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