Астролог спрогнозировал, сколько продлятся теракты в Украине

Теракт, Луцк / УНИАН

Авторитетный украинский астролог Влад Росс рассказал, по какой причине по всей Украине началась серия различных терактов.

Об этом сообщает портал Страна.

Как утверждает Росс, серия терактов вызвана тем, что Марс вошел в зодикальный знак Овна (в такой период всегда происходят вспышки агрессии и обострение военных действий).

"Планета Марс - планета военных действий - сейчас идет по обители своего знака зодиака, управляющей им же, - знака Овна. И входит в тесное соприкосновение с планетой фанатиков - Черной Луной. Марс и Черная Луна только начинают входить в орбис соединения. То есть, это только предвестник шизофрении, всяких сложных ситуаций, когда происходят взрывы, минирования, захваты заложников", ‒ сообщает астролог.

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По словам Росса, крайне сложная обстановка в Украине продлится приблизительно месяц (причем негативные события тоже будут случаться во многих странах мира).

"Целый август такая жаркая ситуация может происходить, и начнет стихать только в 20-х числах августа, после Дня независимости. Начинается это в Украине, но будет продолжаться везде, в том числе вновь могут быть проблемы, связанные с такими боевыми организациями как ИГИЛ, которая может возрождаться из пепла. Сейчас это только начало. Весь ближайший месяц такая напряженная ситуация будет происходить по всему миру. Будут перевороты в разных странах, революции, в том числе майдан в Белоруссии, где могут свергнуть Лукашенко", - убежден астролог.

Напомним, ранее астролог Влад Росс дал прогноз по поводу того, когда Украина сможет победить пандемию китайского коронавируса.