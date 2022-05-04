Горы техники и десятки "двухсотых" оккупантов: ВСУ "дали жару" на юге Украины

Наши защитники продолжают уничтожать врагов.
На Юге Украины ВСУ в течение суток уничтожили около полусотни врагов. Российские оккупанты потеряли и беспилотники, и зенитно-ракетные комплексы и даже склады.
Наши мобильные противотанковые группы обеспечили контроль на территории 4 населенных пунктов возле админграницы Николаевщины и Херсонщины, сообщили в ОК "Юг".
Общие потери врага за сутки составили:
- 47 рашистов и 15 единиц техники;
- 2 беспилотника-разведчика;
- радиолокационную станцию и дизель-генератор;
- 2 зенитно-ракетных комплекса;
- 8 единиц автомобильной техники.
"Также уничтожили 7 складов, колонну противника с боеприпасами и горюче-смазочными материалами", – сообщили военные.
Ранее мы сообщали, что украинские военные возобновили контроль над четырьмя населенными пунктами на Николавщине и Херсонщине.
Ранее сообщалось, что ВСУ пресекли попытку прорыва оккупантов на Донбассе. Воины 79-й десантно-штурмовой бригады отбили атаку и уничтожили 2 танка, 5 БТР и 2 БМП российских войск, маркированных отметками "О".
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