Готовимся к худшему: не стоит ждать снижения тарифов - эксперт

Тарифы в Украине / РБК-Украина

Украинцам не стоит ждать смягчения тарифной политики, так как действующая власть полностью повторяет подход своих предшественников. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал глава Жилищного союза Украины Александра Скубченко, назвав нынешние тарифы для населения "грабительскими".

"Через неделю стартует отопительный сезон. Готовы? Тарифы на отопление в Москве — от 490 до 750 грн/1 Гкал, в Киеве — 1654 гривен/1Гкал. И не надо рассказывать о разнице в цене на газ. Зимой фактические цены на газ у нас были практически одинаковые, а тепло у нас стоило практически в 3 раза дороже", - написал он.

По словам эксперта, дело не в газе, а в беспрецедентном и безнаказанном воровстве со стороны государства: "Госстат опубликовал индекс потребительских цен в сентябре. Содержание многоквартирных домов — +3,2% относительно сентября 2019. Вода и водоотведение — +41,2% относительно сентября 2019. Даже газ — уже +0,6% к цене Порошенко-Байдена".

Скубченко отметил, что менее дорогих тарифов в зимний период украинцам ждать не стоит.

"Ждем зимы и отопления, но изменений не ждем: при Зеленском нас грабят и грабить будут еще больше. Потому что в ЖКХ у нас все для монополистов, как требует МВФ, а не для потребителей. А Зеленскому на все и на всех нас плевать", - резюмировал эксперт.

Ранее Главред сообщал, что вскоре тарифы на газ в Украине "взлетят" вверх. Как говорят аналитики, уже в декабре на рынке стоимость кубометра газа может подскочить до 7 грн. (с 5,3 грн.)