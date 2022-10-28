Графики отключений вернутся к плановым: в ОП назвали сроки окончания 'блэкаута'

В Украине ситуация с энергообеспечением остается экстренной, подчеркнул Кирилл Тимошенко.
Массовые отключения электроэнергии в Украине прокомментировал заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
Ситуация в сфере энергообеспечения в Украине остается экстренной, сообщил он в своем Telegram-канале.
Вместе с тем он рассказал о планах восстановления стабильной подачи электропитания абонентам в Украине.
"Энергообеспечение – ситуация остается экстренной. Продолжаем работать. Потребуется время для восстановления стабильного энергопитания. Со следующей недели графики станут плановыми, а не аварийными", - написал Тимошенко.
Отключения электроэнергии в Украине
Напомним, ранее сообщалось, что отключения электроэнергии с недавних пор инженерами четко подразделяются на два типа ‒ аварийные и стабилизационные.
В свою очередь в компании ДТЭК заявили - графики веерных отключений света для Киева пересмотрят в сторону увеличения. Продолжительность отключения света может вырасти до шести часов.
Кроме того, "Укрэнерго" отменило экстренные отключения света в Киевской области, столицу предупреждают о длительном ограничении энергоснабжения.
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