Графики отключения света на 1 июля: как долго не будет электроэнергии

В Украине в понедельник, 1 июля, графики почасовых отключений электроэнергии будут действовать в течение всех суток. Об этом сообщает Укрэнерго.
Объем отключения света будет одинаковым в период с 00:00 до 24:00. Его увеличение пока не прогнозируется. Отмечается, что в Украине возросло энергопотребление из-за жары.
"Актуальные графики почасовых отключений можно узнать на сайтах облэнерго и на их страницах в соцсетях. Когда свет есть - потребляйте, пожалуйста, экономно", - говорится в сообщении.видео дня
Что известно о "Укрэнерго"?
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
Отключение света в Украине - последние новости
Напомним, генеральный директор компании-поставщика электроэнергии YASNO Сергей Коваленко заявил, что в Украине критически не хватает внутренней генерации электроэнергии из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупантов.
В то же время пока рано делать прогнозы относительно энергетической ситуации в Украине в осенне-зимний период. Часть критического оборудования удалось восстановить.
Кроме того, известно, что избежать отключений электричества в осенне-зимний период 2024/2025 годов будет трудно из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры.
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